Einen Theater-Workshop im Jugendhaus in Leutkirch bieten die Organisatoren der Mitmachplattform „Generation Together“. Perform Your Life“, das von Christian Netti geleitet wird, ist Improvisation, Erlebnis und Theater zugleich heißt es in einer Pressemitteilung. „Spirit, Power und Performance“ seien die Zutaten des Projekts, welches während der Faschingsferien vom 26. bis 29. Februar stattfindet und das sich mit dem Begriff „Zeitungstheater“ umschreiben ließe. Nachrichten, politische Reden, literarische Texte, Werbeslogans, also alles Gedruckte, kann Vorlage für das Stück werden. Die Teilnahme ist kostenlos.Anmelden kann man sich ab sofort online (www.generation-together.de).

Jeder „Hashtag“ auf Instagram habe schon das Potential für eine Performance, heißt es in der Pressemitteiliung. Jede Bildunterschrift in der Zeitung könne ein Universum erschaffen. „Wir machen Zeitungstheater und arbeiten somit mit unterschiedlichsten Texten“, sagt der Leiter des Theater-Workshops Christian Netti. Das könne ein Artikel aus der Zeitung sein. Das könne allerdings auch der letzte Twitter-Eintrag von Donald Trump sein.

„Perform Your Life“ sei die Idee und Philosophie und soll das Theaterspielen innerhalb der Jugendkultur fördern und etablieren. Gleichzeitig solle aber auch ein Sprachrohr sein, um persönliche oder politische Prozesse zu reflektieren.

Die Teilnehmer lernen spielerisch den respektvollen Umgang mit sich und ihren Potenzialen, wobei Christian Netti die Themen der Gruppe übersetzt und thematisiert. Somit werde aus der Dynamik der Projektgruppe ein Theaterstück entwickelt worüber wir sehr gespannt sein dürfen, wie dann das Resultat aussieht.