Theater Ulüm: Viel Slapstick und wahre Sätze

So macht Theater Spaß: Abwechslungsreich, ein nicht ganz einfaches Thema mit einem Schuss Selbstironie flott auf die Bühne gebracht. Die Festhalle ist beim Gastspiel des Theaters Ulüm bestens besucht, natürlich sind viele aus der türkischen Gemeinschaft Leutkirchs gekommen. Jung und alt, die Frauen mit oder ohne Kopftuch, aufmerksam, gut gelaunt. Viel Lachen. Und noch mehr Beifall.

Atilla Cansever, Gründer des einzigen türkischen Theaters in Süddeutschland, hat das Stück des Autors und Journalisten Aydin Engin inszeniert, spielt selbst die Hauptrolle des Gastarbeiters Tas, der im tiefsten Anatolien als Gastarbeiter angeworben wird, vor 42 Jahren. Der die verschiedensten Stadien der Integration durchlebt. Cansever agiert präsent, mit Humor, ein wunderbarer Schauspieler.

An seiner Seite seine Frau Fikrye (Hatice Onar), sehr temperamentvoll. Tochter Remzye (Aylin Ergün) sowie Ruya Kahraman, Said Firat, und Tuncay Colak in verschiedenen Rollen. Eine durch viele Gastspiele zusammengeschweißte Theatertruppe. Auf türkisch und deutsch, für alle verständlich.

Türkische Leckereien

Organisiert hat diese Aufführung zu familienfreundlicher Zeit der Moscheeverein Leutkirch, Vorstand Ömer Oz begrüßt ebenso wie die Frauenbeauftragte Leyla Kaplan. Finanziert unterstützt durch die Initiative „Demokratie leben!“, Maria Hönig freut sich über die tolle Resonanz. Bei moderatem Eintrittspreis: Fünf Euro. Dazu gibt es in der Pause Getränke und süße Leckereien, türkische Frauen sind da wahre Könnerinnen.

"Oh Gott, die Türken integrieren sich" beginnt mit der Anwerbung von Gastarbeitern im tiefen Anatolien. Memet Sah meldet sich, um im aufstrebenden Wirtschaftswunderland Geld zu verdienen. Um nach ein paar Jahren mit gefülltem Geldbeutel in die Heimat zurückzukehren. Daraus wird nichts. Erst kommt die Frau nach, dann kommen Kinder auf die Welt, dann gilt es, ihnen eine gute Ausbildung zu ermöglichen. Viele dieser Kinder der Gastarbeiter, die manchmal nur vier Klassen Grundschule besucht haben, machen Abitur, studieren. Oder werden dank ihres Fleißes und der Unterstützung durch ihre Familien zu erfolgreichen Unternehmern. Kleine und große.

Der deutsche Freund der Tochter

Es gibt diverse witzige Szenen: Die medizinische Untersuchung, „wir brauchen nur kräftige Männer“. Die Einweisung am Fließband. Familienleben in „Alemanya“, inklusive dem Ruf der Emanzipation. Der deutsche Freund der Tochter, Sozialarbeiter mit langem Haar, Bart, Nickelbrille und Wollpulli, wie aus dem Bilderbuch.

Besonders deutlich wird der „Culture Clash“, der Zusammenprall ganz unterschiedlicher Traditionen, als der Sohn von Memet Sah die hübsche blonde Tochter von Günter heiraten will. Eine Deutsche. Der Vater kommt also mit seiner Frau, um den Heiratsantrag zu übermitteln. So will es die Tradition. Und um die Brautgeschenke zu verhandeln, eine lange, kostspielige Liste. Tradition. Und um die Hochzeit zu organisieren, mit 1000 Gästen. Auch Tradition. Günter erweist sich als ebenso pfiffig wie Memet Sah. Als ihm alles zu viel wird, besteht er auf der „Brautgabe“. Uralte Tradition.

Zum Schluss geht es um den EU-Beitritt der Türkei, auf der Bühne ebenso zäh wie in der Realität. Hier könnte Spielleiter Atilla Cansever straffen. Zuvor aber hält Memet Sah einen bemerkenswerten Dialog bei der akribischen Sachbearbeiterin für Einbürgerung. „Ich kann nicht perfekt Deutsch. Es hat nie Deutschkurse gegeben. Aber ich habe Deutschland 42 Jahre mit aufgebaut, reich gemacht. Steuern gezahlt. Und die Adresse vom Sozialamt kenne ich nicht.“ Das beeindruckt denn auch das bebrillte Bürokratiemonster. Den Menschen im Saal aus dem Herzen gesprochen. Tesekkür ederim! Vielen Dank!