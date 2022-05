The Sands Family kommt nach Leutkirch

Traditionelle irische Musik erfährt hierzulande ein hohes Maß an Akzeptanz. Die SANDS FAMILY hat durch unzählige Konzerte und weit über 20 Plattenveröffentlichungen in den vergangenen vier Jahrzehnten entscheidend dazu beigetragen.

Am Sonntag, 8 Mai, spielen Sie im Rahmen ihrer aktuellen Deutschlandtournee auf Einladung vom Verein Larifari im Bocksaal in Leutkirch. Die Geschwister Sands haben es verstanden, traditionelle und aktuelle Elemente des Irish Folk mit zeitgemäßen Texten zu verbinden. Die erlebte Unmittelbarkeit nordirischen Alltags spiegelt sich in ihren Liedern wider. Sie haben Songs und Balladen geschaffen, die - wie „There Were Roses“ oder „Daughters And Sons“ – zu Klassikern geworden sind.

Beginn des Konzerts ist um 20 Uhr. Karten kosten 21 Euro im Vorverkauf und 24 Euro an der Abendkasse. Erhältlich sind die Karten bei Schnick-Schnack, in der Touristinfo und in der Stadtbuchhandlung in Leutkirch oder online per Mail an Larifari-ev@web.de. Hier kann man sich auch Tischplätze reservieren lassen.