The Gomera Streetband kommt nach Urlau

Anlässlich des Urlauer Musiksommers macht The Gomera Streetband am Sonntag, 9. August, ab 16 Uhr Halt im Dorfgasthof Hirsch. Laut Mitteilung umfasst das Repertoire der Musiker Songs aus den vergangenen Jahrzehnten und beinhaltet unter anderem Roma-Lieder, Swing-Klassiker und auch zahlreiche Eigenkompositionen. Gesungen wird englisch, deutsch, romanes, spanisch und französisch. Zwischen 15 und 20 Musiker befinden sich gleichzeitig auf der Bühne, es wird ohne technische Verstärkung gespielt. Einlass ist ab 15 Uhr. Der Eintritt ist frei, der Hut für eine Spende geht herum. Bei schönem Wetter findet das Gastspiel im Biergarten statt, ansonsten weichen die Musiker in den Stadel aus.