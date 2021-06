Testangebot vor dem Rathaus ab sofort samstags und sonntags

Die Öffnungszeiten des Corona-Testangebots vor dem Leutkircher Rathaus sind geändert worden. Donnerstags werden ab sofort keine Tests mehr angeboten, dafür wird das Angebot an den Wochenenden ausgeweitet und sonntags eine weitere Testmöglichkeit bereitgestellt.

Durch die Wiedereröffnung der Gastronomie und des Freibads wird das durch ehrenamtliche Helfer getragenen Angebot (DRK Ortsverband Leutkirch) vor dem Rathaus geändert. Um die Gastronomie möglichst gut zu unterstützen ist aktuell ein geändertes Testangebot vor allem an den Wochenenden sinnvoll. Deshalb wurde das Angebot vor dem Rathaus auf Sonntage ausgeweitet. Unter der Woche ist das Testangebot in Leutkirch mit deutlich über 1000 Tests pro Tag in der Regel ausreichend daher wird das Angebot am Donnerstag vorerst gestrichen.

Das Testangebot vor dem Rathaus findet somit ab sofort ausschließlich samstags von 9 bis 12 Uhr und sonntags 9 bis 11 Uhr statt. Alle Testmöglichkeiten und Angebote sind unter www.leutkirch.de/corona zu finden.