Terrassentisch gerät in Brand

Aus noch unbekannter Ursache ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Ferienpark bei Urlau ein Gartentisch eines Ferienhauses in Brand geraten. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen 3 Uhr ein Bewohner auf Rauchgeruch aufmerksam und stellte die Flammen fest.

Angestellte konnten das Feuer rasch löschen, sodass ein Einsatz der Feuerwehr nicht erforderlich war. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Ein Gutachter soll nun klären, wie es zur Brandentstehung kommen konnte