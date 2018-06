Die folgenden Termine sind gemeldet worden.

Die Stadtbibliothek Leutkirch bleibt am Ostersamstag geschlossen. Die Ausleihe und Rückgabe von Medien ist am Karsamstag nicht möglich. Am Dienstag, 22. April, hat die Stadtbibliothek von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Das Museum im Bock bleibt am Karfreitag, 18. April, geschlossen.

Ein Familienkreuzweg der Seelsorgeeinheit St. Gallus/Allgäu zur La-Salette-Kapelle Engerazhofen, findet am Karfreitag, 18. April, um 10 Uhr statt. Treffpunkt ist an der ehemaligen Schule.

Eine Kreuzwegandacht unter Mitwirkung des Kirchenchors und zum Leiden und Sterben Jesu findet am Karfreitag, 18. April, um 15 Uhr in der Kirche in Gebrazhofen statt.

Ein Preis-Schafkopfturnier für Jedermann findet am Gründonnerstag, 17. April, im Gasthaus zur Halde in Herlazhofen statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Startgebühr wird zu 100 Prozent wieder ausgeschüttet.

Eine ökumenische Auferstehungsfeier findet am Ostersonntag in der Galluskapelle an der A96 bei Tautenhofen statt. Treffpunkt ist um 5.30 Uhr am Parkplatz Winterberg zum gemeinsamen Aufstieg zum Gottesdienst. Anschießend findet ein gemeinsames Frühstück statt.