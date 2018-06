Folgende Termine stehen an:

Thermopal-Rentner-Stammtisch ist am Donnerstag, 7. Mai, ab 18 Uhr im TSG-Vereinsheim.

Das erste Sportabzeichen-Training beginnt am Donnerstag, 7. Mai, um 18 Uhr im Stadion an der Seelhaushalle (im Neuen Stadion findet ein Fussballspiel statt).

Muna-Rentner-Treff ist am Freitag, 8. Mai, um 14.30 Uhr im Bayrischen Hof.

Richtfest des neu entstehenden Wohnquartiers „Wohnpark am Ringweg“ ist am Freitag, 8. Mai, ab 15 Uhr. Neben dem Seniorenpflegeheim bietet die Wohnpark Am Ringweg Leutkirch GmbH 35 seniorengerechte Wohnungen mit Betreuungsangebot sowie 48 moderne Eigentumswohnungen in energieeffizienter Bauweise an, die ab Frühjahr 2016 bezogen werden können, heißt es in einer Mitteilung. Interessierte sind eingeladen.

Der Krieger- und Kameradenverein Leutkirch trifft sich am Freitag, 8. Mai, um 15 Uhr im Alten Kloster zum Kameradschaftsnachmittag.

Der Kindertreff Ramba-Zamba trifft sich am Freitag, 8. Mai, um 15.30 Uhr im Pfarrhaus, Poststraße16. Für Fragen steht das evangelische Pfarramt Süd, Ulrike Rose, Telefon 07561/2650, zur Verfügung.

Der Frauenbund Schloß Zeil lädt am Freitag, 8. Mai, um 19.15 Uhr zur Maiandacht in die Schloßkapelle in Schloß Zeil ein. Musikalisch begleitet wird die Maiandacht von einer Veehharfengruppe.

Eine Maiandacht ist in der Kapelle Adrazhofen am Freitag, 8. Mai, um 19.30 Uhr.

Der monatliche Läuferstammtisch findet am Freitag, 8. Mai, ab 20 Uhr im TSG-Vereinsheim statt.

Im Rahmen der Landesinitiative „Was uns bewegt“ sind Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg aufgerufen, sich zu Wort zu melden. Auch in Leutkirch findet deshalb eine regionale Jugendkonferenz mit Abgeordneten des Landtags von Baden-Württemberg statt. Sie ist am Samstag, 9. Mai, von 12 bis 16.30 Uhr im Leutkircher Jugendhaus.

Der Schützenverein Niederhofen-Mailand lädt am Samstag, 9. Mai, alle Mitglieder zu einer Hauptversammlung zur Organisation der diesjährigen Jubiläumsfeierlichkeiten im Schützenhaus ein.

Der Stammtisch Ottmannshofen erzielte bei der Glückrad-Aktion am 1. Mai einen Gewinn von 550 Euro. Dieser Betrag wird an Pater Boris in Benin/Afrika überwiesen.