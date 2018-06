Folgende Termine stehen an:

Stammtisch des Krieger- und Kameradenvereins Schloß Zeil ist am Donnerstag, 27. November, ab 19Uhr im Gasthaus Hirsch in Unterzeil.

Der VdK Leutkirch lädt seine Mitglieder am Freitag, 28. November, zur Adventsfeier im Hotel Post ein. Beginn ist um 14 Uhr.

Der Kisi-Club kommt am Freitag, 28. November, von 15.30 bis 18.30 Uhr im Haus Regina Pacis zusammen.

Die Fibromyalgie-Selbsthilfegruppe trifft sich am Freitag, 28. November, um 18 Uhr in Leutkirch im Rotkreuz-Haus in der Memminger Straße zum offenen Gespräch. Tagesordnungspunkte sind unter anderem das Programm für 2015 und die Weihnachtsfeier.

Für die Aktion „Kauf eins mehr“ sammeln Mitarbeiter der Leutkircher Tafel für Bedürftige, Lebensmittel beim Discounter Aldi. Um eine rege Spendenbereitschaft wird gebeten.

Die Kindergruppe Rudi Rotbein trifft sich am Freitag, 28. November, von 14.30 bis 16.30 Uhr am evangelischen Gemeindehaus in der Poststraße 16. Es wird ein neues Waldsofa auf der Wilhelmshöhe gebaut. Die Kinder sollten wetterfest angezogen sein sowie ein Vesper und ein Sitzkissen dabei haben. Anmeldung unter 07527/9218534.

Die Landfrauen aus Gebrazhofen verkaufen beim Gebrazhofener Weihnachtsmarkt am Samstag, 29.November, an einem Stand gebastelte Adventskränze –und gestecke. Der Erlös vom Verkauf ist wieder für einen guten Zweck bestimmt.

Der Kirchenchor Gebrazhofen bietet beim Gebrazhofener Weihnachtsmarkt am Samstag, 29. November, ab 15 Uhr Kaffee und Kuchen im Pfarrstadel an.