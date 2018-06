Folgende Termine stehen an:

Der Katholische Frauenbund Schloß Zeil trifft sich am Dienstag, 15. Juli, zum Ausflug ins Jordanbad mit Führung durch die Sinn-Welt. Abfahrt ist um 13 Uhr am Feuerwehrhaus. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon 07561/4721 möglich.

Die Singstunde des Kirchenchors Gebrazhofen entfällt am Freitag, 11.Juli. Nächste Probe ist am Freitag, 18. Juli.

Der Jahrgang 1933/34 trifft sich am Freitag, 11. Juli, um 18 Uhr im Hotel Post.

Die Fußballer der SGM Herlazhofen/Friesenhofen starten am Freitag, 11. Juli, die Vorbereitung auf die neue Saison. Das Training beginnt um 18 Uhr in Friesenhofen. Es sind Lauf- und Fußballschuhe mitzubringen.

Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) ist ein Bildungsjahr für junge Menschen zwischen 16 und 26 Jahren. Der Freiwilligendienst bietet zahlreiche Gelegenheiten, Einblicke in das Arbeitsleben und in ein soziales Tätigkeitsfeld zu bekommen. Das BDKJ-Jugendreferat ist FSJ-Einsatzstelle. Bei Interesse gibt es Informationen unter Telefon 07561/4925 oder per E-Mail anjugendreferat-ltk@bdkj.info.

Die Gymnastikgruppe Fit mit Musik trifft sich am Samstag, 12.Juli zu einer leichten Radtour. Abfahrt ist um 9.30 Uhr an der Seelhausturnhalle. Bei Regen wird die Radtour auf Samstag, 19. Juli, verschoben.