Tennis-Clubmeisterschaften beim SV Herlazhofen

Mit acht Teilnehmerinnen war das Feld der Damen so groß wie seit Jahren nicht mehr. In Gruppe A konnte sich Christina Krug, gegen Claudia Schneider, Laura Sperle und Ruth Groseker durchsetzen und ins Finale einziehen. Die Gruppe B gewann Denise Weber, vor Tina Sigg, Marlene Weishaupt und Dagmar Motz. Das Endspiel zwischen Krug und Weber war von Beginn an ein Spiel auf allerhöchstem Niveau. Beide Spielerinnen spielten mit höchstem Tempo. Die Präzisere dabei war aber Denise Weber, die kaum einen Fehler machte und den ersten Satz mit 6:1 gewann. Im zweiten Satz hatte Christina Krug ein paarmal die Chance wieder ranzukommen aber Denise Weber lies die Chancen nicht zu und gewann auch diesen Satz mit 6:1 zur erneuten Titelverteidigung.

In der B-Runde der Herren, in der die Verlierer der ersten Runde einen Sieger ausspielten, konnte sich Michael Schupp im Halbfinale gegen Markus Kössl durchsetzen. Im zweiten Halbfinale gewann Berthold Dobelmann gegen Bernd Schädler. Dort war der erste Satz zwischen Dobelmann und Schupp sehr ausgeglichen. Dobelmann war aber der konstantere Spieler und gewann den ersten Satz mit 6:4. Anschließend führe er schnell mit 4:0. Schupp kam aber nochmals auf 4:3 ran. Danach machte aber Dobelmann den Deckel drauf und gewann mit 6:3 und damit seinen ersten Einzeltitel.

In der A-Runde gab es bis zum Viertelfinale keine großen Überraschungen. Im Viertelfinale gewannen somit Thomas Weber gegen Fabian Bodenmüller, Daniel Spohr gegen Noah Binder, Arjuna Gesenhaus gegen Elmar Buhmann und Niklas Schwarz gegen Reini Groseker.

Die beiden Halbfinale wurden dann von den topgesetzten Thomas Weber und Daniel Spohr gegen Arjuna Gesenhaus und Niklas Schwarz klar gewonnen. Beide Spieler zogen somit zum fünften Mal hintereinander gemeinsam ins Endspiel ein.

Weber begann stark und hatte beim Stand von 5:2 die ersten drei Satzbälle. Spohr wehrte diese ab und kam auf 5:4 ran, aber Weber zog sein Spiel durch und gewann mit 6:4. Im zweiten Satz dominierte Weber und konnte schnell auf 5:0 davonziehen. Spohr gab sich aber noch nicht auf und konnte die folgenden zwei Spiele für sich entscheiden. Beim Stand von 5:2 machte dann Thomas Weber den Sack zu gewann mit dem zweiten Matchball mit 6:2. Nach dem Clubberer-Titel im letzten Jahr konnte Thomas Weber diesen erstmals verteidigen und sich zum dritten Mal in die Siegerliste ein.