Tempo 30, Kindergärten, Altstadt – was die Fraktionen wollen

Die Gemeinderatsfraktionen nutzen die Haushaltsdebatte alljährlich, um ihre Vorstellungen über die Zukunft der Stadt Leutkirch und ihre Schwerpunkte klar zu machen.

CDU will Tempo-30-Zonen auf den Prüfstand stellen

Für die CDU-Fraktion habe das Thema Bauen und Wohnen weiterhin hohe Priorität, so ihr Vorsitzender Waldemar Westermayer. „Daher muss der Paragraf 13b, dessen Anwendung noch bis Ende 2019 möglich ist, ausgeschöpft werden.“ Dieser Paragraf erleichtert das Planen von neuen Baugebieten. Und diese sind nach CDU-Ansicht weiterhin nötig.

Die Tempo-30-Zonen auf den Hauptverkehrsstraßen will die CDU auf ihren Nutzen hin überprüfen. „Der Lärmaktionsplan wird unserer Meinung nach mit dieser Maßnahme nicht erfüllt.“ Dass die Stadt durch Geschwindigkeitskontrollen in diesem Jahr mit 80 000 Euro mehr an Bußgeldern rechnet, werde „den Lärm nicht verringern“. Westermayer mahnte auch die Verwirklichung eines Parkleitsystems in der Stadt an.

Die CDU sieht die Stadt in einem „Wettbewerb, der über die Zukunft von uns allen entscheidet“. Eine intakte Infrastruktur sei dafür mitentscheidend. „Unser gemeinsamer Anspruch muss es sein, unsere Stadt als lebenswerte, attraktive und zukunftsfeste Heimat für alle Bevölkerungsschichten zu entwickeln.“ In Leutkirch bewegt sich nach CDU-Ansicht da nicht zuletzt aufgrund des Miteinanders in der Stadt vieles.

Westermayer blickte anlässlich der Europawahl am 26. Mai auch weit über den Tellerrand und betonte, wie wichtig der Zusammenhalt der Länder in Europa ist. „Unsere Städtepartnerschaften sind wichtiger denn je zuvor.“

Bürgerforum kritisiert Stocken beim Klimaschutz

Drei kommunale Schwerpunkte setzt das Bürgerforum Leutkirch für die kommende Jahre, führte Fraktionschef Gottfried Härle aus. Erstens den Klimaschutz, bei dem Härle einiges zu kritisieren hatte: Das Projekt „Nachhaltige Stadt“ sei offenbar zum Erliegen gekommen, Ähnliches befürchtet Härle für das Projekt Kernig; keine Initiativen zur Ausweitung regenerativer Energien (außer Erweiterung der PV-Anlage in Haid); 2018 und 2019 gebe es „keine größeren Anstrengungen zur energetischen Gebäudesanierung“; der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität „kommt nur langsam voran“; kein weiterer Ausbau der städtischen Elektroflotte; ein teures Mobilitätskonzept für die Schublade.

Zweitens forderte das Bürgerforum ein Entwicklungskonzept für weitere Wohnbau- und Gerwerbeflächen. Hier sei eine Grundssatzdebatte nötig, so Härle, der auf Expertenstimmen verwies, die ein absehbarer Zeit einen Wohnungsüberschuss erwarten.

Drittens will das Bürgerforum ein integriertes Entwicklungskonzept zur Stärkung der Altstadt. Dabei gehe es auch um eine weitere Verkehrsberuhigung, insbesondere der Ausweisung der Marktstraße als Fußgängerzone. „Das sollten wir dieses Jahr endlich regeln“, so Härle. Gehandelt werden müsse in diesem Zusammenhang zudem in Sachen Parkleitsystem, Stadtmöblierung, Eschachsanierung und Umgestaltung des Standteingangsbereichs an der Mohrenkreuzung.

Unabhängige bemängeln „untragbare Zustände“

Für die Fraktion der Unabhängigen fordert Vorsitzender Bernd Schosser einen Plan B für das Georg-Schneider-Haus, falls weiterhin keine Bundeszuschüsse fließen sollten. Es sei dort „ein Punkt erreicht, der nicht länger tragbar ist“. Das Gebäude müsse zeitnah saniert werden oder man müsse sich Gedanken machen, ob ein Neubau, den auch „verschiedene weitere Einrichtungen“ nutzen, sinnvoll ist.

„Untragbare Zustände“ herrschen nach Ansicht der Unabhängigen auch in einigen Schulgebäuden. Schosser nannte explizit die Gemeinschaftsschule (GMS). Während das Gymnasium einen schmucken Neubau erhalten habe, sei in der GMS alles beim Alten geblieben, kritisierte Schosser.

Nur schleppend voran gehe es auch bei der Schaffung eines neuen Feuerwehrhauses. Man sei an einem Punkt, „an dem wir uns entscheiden müssen“, mahnte der Unabhängige.

Schosser sprach sich zudem für eine Verkehrsberuhigung in der Altstadt aus, die er sich auch zeitlich befristet (Sommermonate oder über Wochenenden) vorstellen kann. Auch die Gestaltung der Innenstadt müsse angegangen werden. Hier sei man weiterhin „noch beim Stand vor zehn Jahren“.

Die Erschließung von Baugebieten begrüßen die Unabhängigen. Sie zeigen sich zuversichtlich, dass damit eine Entspannung auf dem Wohnungsmarkt und eine Rückkehr zu realistischen Grundstücks- und Mitpreisen erreicht wird.

Freie Wähler wollen die Motivation hochhalten

Als „gut durchdacht“ lobte Hans Werner Birkenmaier für die Fraktion der Freien Wähler den Haushaltsplan. Er sei „solide aufgestellt und wird unsere Stadt weiter voranbringen“.

Trotz zusätzlicher Einstellungen sei die Verwaltung immer noch „recht schlank“. Hier liege es am Oberbürgermeister, die Motivation der Mitarbeiter durch „immer wieder ein ,Dankeschön’ und ein ,gut gemacht’“ hochzuhalten.

Ein weiterer Um- oder Neubau ist nach Meinung der Freien Wähler am Gymnasium aufgrund des neuen Lernkonzepts Lern nötig. Dabei dürften aber „weitere dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an anderen Schulgebäuden wie der Don-Bosco-Schule „nicht immer wieder verschoben werden“.

Als Aufgabe der nahen Zukunft bezeichnete es Birkenmaier, weitere Kindergartenplätze zu schaffen. „Die weitere Planung eines städtischen Kindergartens ist möglich und kann angegangen werden.“

In den Tempo-30-Zonen muss nach Ansicht der Freien Wähler die Geschwindigkeit kontrolliert werden. Zudem müsse nach Ablauf der halbjährigen Probephase „gegebenenfalls weitere Maßnahmen“ veranlasst werden. Es sei dabei auch zu prüfen, inwieweit sich der Verkehr in die Siedlungen verlagert hat.

Zur Behebung der Wohnungsnot setzen die Freien Wähler auf die Erschließung neuer Baugebiete. Und auch für Gewerbeansiedlungen müsse ein Angebot geschaffen werden.

SPD sieht auch Armut und Perspektivlosigkeit

Auf soziale Themen legte Jochen Narr als Fraktionsvorsitzender der SPD das Hauptaugenmerk seiner Haushaltsrede. Er begrüßt die Politik der Stadt, in Baugebieten auch Mehrfamilienhäuser und sozialen Wohnungsbau einzufordern. Gleichzeitig forderte er Hauseigentümer auf, leerstehenden Wohnraum zu vermieten. Mit dem Projekt „Herein“ der Caritas gebe es keinen Grund mehr, dies nicht zu tun.

Erschreckend sei es nach wie vor, „in welch prekären Lebenssituationen sich manche Familien befinden“, so Narr. „Und die Kinder leiden am meisten.“ Arbeit und Bildung seien zwei wesentliche Schlüssel für gesellschaftliche Teilhabe. Die kommunale Politik, letztlich aber die ganze Gesellschaft sei gefordert, „Menschen dazu zu befähigen, ihre Potenziale zu entfalten“.

Sorgen bereitet der SPD die „jungen Menschen, die anscheinend perspektivlos sich an diversen Plätzen in der Innenstadt aufhalten“. Die SPD will das Gespräch mit Jugendamt, Polizei, Substitutionsärzten, Jugendhaus sowie Jugend- und Familienbeauftragter suchen, um Erkenntnisse auch in Sachen Drogenszene für die Arbeit von Verwaltung und Gemeinderat zu gewinnen.

Erfreulich ist für die Sozialdemokraten, dass die Seniorenarbeit im Arbeitskreis Jugend, Familie und Soziales Fahrt aufnimmt. Ziel sei ein langfristiges Konzept, „wie wir in Leutkirch mit den Anforderungen des Älterwerdens gerecht werden“.