Technischer Defekt löst Schmorbrand aus

Zu einem Schmorbrand ost es am Mittwoch gegen 10.45 Uhr im Keller eines Hauses in der Mörikestraße in Leutkirch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Feuer rechtzeitig erkannt.

Auslöser war vermutlich ein technischer Defekt im Sicherungskasten. Aufgrund der frühzeitigen Entdeckung des Brandes löschte die Freiwillige Feuerwehr Leutkirch das Feuer schnell und verhinderte so eine weitere Ausbreitung. Es entstand Sachschaden an der Heizungsanlage. Personen wurden nicht verletzt.