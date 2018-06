Team Oppia besucht Future Camp

Führungsqualitäten, individuelle Stärken und das Selbstbewusstsein weiterentwickeln – darum geht es beim Future Camp, dem Hauptgewinn des Deutschen Gründerpreises für Schüler.

Für das viertägige Persönlichkeits- und Managementtraining auf Schloss Kröchlendorff in der Uckermark qualifizieren sich jedes Jahr die fünf besten Teams bei Deutschlands größtem Existenzgründer-Planspiel – in diesem Jahr auch Schüler aus Leutkirch. „Wir haben in den vier Tagen viel in Sachen Organisation, Motivation und Management dazugelernt“, sagte Martin Henle vom Siegerteam Oppia, das über die Kreissparkasse Ravensburg an den Start ging. „Ich kann meine Stärken und Schwächen jetzt viel besser einschätzen. Die hier erlernten Techniken werden mir künftig auch in schwierigen Situationen weiterhelfen.“ Er und seine beiden Teampartner Leopold Wiedenmann und Julian Hengge vom Hans-Multscher-Gymnasium hatten sich mit ihrer Idee, einer naturwissenschaftlichen Lern-App, gegen rund 4500 andere Schüler durchgesetzt.