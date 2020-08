TC Weingarten räumt im Allgäu ab

Auf der Anlage des TC Leutkirch sind am Wochenende zum 31. Mal die Tennis-Stadtmeister im Einzel ermittelt worden. Die Turnierleitung um TCL-Sportwart Jürgen Bärtle freute sich über 106 Anmeldungen, womit die Leutkircher nur knapp unter der Vorjahreszahl von 126 blieben. Das Traditionsturnier wird seit 2010 als Leistungsklassenturnier ausgespielt und ist bei den Turnierspielern aus dem Bezirk F beliebt. Das haben die Leutkircher speziell dieses Jahr am starken Teilnehmerfeld gesehen. Von den ausgeschriebenen 14 Konkurrenzen konnten neun ausgetragen werden – der TC Weingarten räumte groß ab.

In der Königsdisziplin Herren A, die so stark wie schon lange nicht mehr besetzt war, standen sich im Finale der topgesetzte Benjamin Seifferer vom TC Weingarten und der erst 16 Jahre alte Joel Pascal Stuböck aus Bad Schussenried gegenüber. Stuböck hatte im Viertelfinale den an Nummer 2 gesetzten Marco Jäger vom TC Überlingen ausgeschaltet. Seifferer, der mit dem TCW in der Verbandsliga spielt, wurde aber auch im Finale seiner Favoritenrolle gerecht. Der erfahrene Weingartener sicherte sich laut Mitteilung mit seinem druckvollen Grundlinienspiel klar in zwei Sätzen (6:2, 6:3) den Titel gegen das Bad Schussenrieder Talent. In allen vier Turnierspielen gab Seifferer keinen Satz ab.

Bei den Herren B (18 Spieler) zogen der an Nummer 2 gesetzte Lennart Lohrmann und Jannik Holzer ins Endspiel ein. Das Finale der beiden Spieler des TC Weingarten gewann Lohrmann in zwei Sätzen. Im wiederum größten Feld, dem Wettbewerb der Herren C (19 Teilnehmer), gab es ebenfalls einen Sieger vom TC Weingarten. Mika Voss war hier nicht zu stoppen, auch nicht im Finale von Marvin Kösler aus Aulendorf.

Die Damenkonkurrenz entschied in Anja Haag die Topgesetzte des TC Memmingen für sich. Sie gewann das Finale gegen die Nummer 2 der Setzliste, Muriel Werckshagen vom TC Weingarten, mit 6:3, 6:1. Den Titel in der Klasse 40B holte sich der Leutkircher Jürgen Schmidt vor seinem Teamkameraden Marco Schulz. Den zweiten Titel für den Gastgeber sicherte sich Dragi Pajkanovic ungeschlagen in der Klasse Herren 40C.

Christian Sternig aus Langenargen schlug bei den Herren 50A Albrecht Krämer (TC Kißlegg) im Endspiel. Bernhard Diepolder (SV Aichstetten) wurde Stadtmeister bei den Herren 50B, er bezwang Adrian Enescu (TC Isny). Rainer Hummel (TC Isny) siegte bei den Herren 65.