Stark betroffen von der Corona-Pandemie sind auch Taxifahrer, die täglich ein nicht geringes Risiko tragen, um dringende Fahrten zu erledigen. Die Ansteckungsgefahr herrscht auf beiden Seiten, vor allem beim Transport von kranken oder behinderten Menschen, die selbst zur Risikogruppe gehören. Auch wissen Taxifahrer oft nicht, welche Kunden bei ihnen einsteigen, wo diese herkommen und mit wem sie Kontakt hatten.

Ein Großteil der Fahrten bricht weg

Die Taxibranche deckt ein breites Spektrum ab, die Ansteckungsgefahr lauert sozusagen überall. Als Mitte März der Shutdown begann, brach für das Leutkircher Taxiunternehmen Böhm innerhalb von drei Tagen ein Großteil der Fahrten weg und etliche der 35 Mitarbeiter konnten nicht mehr beschäftigt werden.

Zudem gehören „seine Rentner“ oft selbst zur Risikogruppe, so wie der fast 70-jährige Rolf Pippirs: „Anfangs hab ich mir noch nichts gedacht bei meinen Fahrten, doch der Hausarzt und die Familie überzeugten mich, wegen der Ansteckungsgefahr eine Auszeit zu nehmen. Ich bin chronisch vorbelastet und diese Vorsichtsmaßnahme ist sinnvoll.“ Dankbar ist er für das Verständnis von Steffen Böhm, der andererseits derzeit nicht mehr alle Fahrer einsetzen kann.

Fahrer Matthias Ostrowski holt einen Dialysepatienten am Ärztehaus Leutkirch ab. (Foto: Carmen Notz)

Obwohl es im März weder Gesichtsmasken für Unternehmen gab, noch irgendwelche Vorgaben vom Landratsamt für die Taxi-Branche, wurde Steffen Böhm tätig. Täglich wurden die Fahrzeuge gereinigt, alle Berührungsflächen, Lenkrad und Griffe desinfiziert, die Fahrer wurden angewiesen, alle Fahrgäste nur noch rechts hinten zu platzieren, Abstand einzuhalten und sich nach jeder Fahrt die Hände zu desinfizieren. Eine kleine Flasche mit Desinfektionsmittel ist im Taxi deponiert. Inzwischen wird nur noch ein Fahrgast transportiert, auch die Krankenkasse gibt dies bei Krankenfahrten während der Corona-Pandemie vor.

Isabella, eine Frau aus Leutkirch, die seit 24 Jahren auf den Rollstuhl und damit auch auf Taxifahrten angewiesen ist, fühlt sich sicher und gut aufgehoben. „Alle passen aufeinander auf und sind sehr rücksichtsvoll“, meint sie. Ein 76-jähriger Dialyse-Patient aus Leutkirch findet die Maßnahmen richtig und wichtig. Er hat keine Angst, sich bei Taxifahrten anzustecken. Der nebenberufliche Taxifahrer Matthias Ostrowski hat über sein Geschäft Gesichtsmasken für Taxi Böhm besorgt. Steffen Böhm wartete fünf Wochen lang auf die bestellte Lieferung.

Eine Plexiglasscheibe trennt den Fahrer von den Fahrgästen. (Foto: Taxi Prahn)

Eine Plexiglasscheibe trennt den Fahrer von den Fahrgästen. (Foto: Taxi Prahn)

Taxi Prahn in Isny spürte die Beschränkungen der Corona-Zeit ebenfalls von heute auf morgen. Das Stephanuswerk schloss im März und viele Fahrten gab es nicht mehr. Drei größere Hotels, Unternehmen sowie die Kliniken in Neutrauchburg würden derzeit so gut wie kein Taxis benötigen.

Die drei Vollzeitmitarbeiter musste Wolfgang Prahn in Kurzarbeit schicken. Jeder Fahrer habe von Anfang an selbst für einen Gesichtsschutz gesorgt, desinfizierte nach den Fahrten sein Fahrzeug und reinigte es regelmäßig. Einer seiner Fahrer meint: „Ich bin lieber vorsichtig. Etwas zu tun ist besser als nichts tun.“

Wenn plötzlich rund 70 Prozent der Fahrten wegbrechen, und das auf unbestimmte Zeit, dann ist das wie eine Art Totentanz. Aber ein gesunder Betrieb muss einige Wochen durchhalten können, dafür hat man Rücklagen. Wolfgang Prahn

Seit letzter Woche sind bei den meisten Prahn-Taxis bruchsichere Trennscheiben aus Polycarbonat eingebaut und es wird nur maximal ein Fahrgast befördert. Wolfgang Prahn bringt es auf den Punkt: „Wenn plötzlich rund 70 Prozent der Fahrten wegbrechen, und das auf unbestimmte Zeit, dann ist das wie eine Art Totentanz. Aber ein gesunder Betrieb muss einige Wochen durchhalten können, dafür hat man Rücklagen.“ Wie seine Kollegen hofft er auf eine rasche Änderung der Lage. In den 17 Jahren seines Unternehmens habe er so etwas noch nie erlebt.

Eine Plexiglasscheibe trennt den Fahrer von den Fahrgästen. (Foto: Taxi Volk)

Beim Taxiunternehmen Volk in Bad Wurzach sind 15 Fahrer beschäftigt, darunter Teilzeitkräfte und Rentner, die selbst zur Risikogruppe gehören und von denen jetzt einige lieber eine Auszeit nehmen. Wie im Raum Isny fielen auch hier die Fahrten zu Kliniken aus, es blieben die dringend notwendigen Fahrten wie zu Dialyse, Chemotherapie oder zu Fachärzten. Richard Volk sorgte sofort für Gesichtsmasken, denn mit seinem Baumarkt sei er sozusagen an der Quelle gewesen und hatte kein Lieferproblem. Auch Fahrgäste bekamen auf Wunsch die Masken schon im März. Manche hatten Bedenken, Taxi zu fahren, doch man habe alle Kunden beruhigen können.

„Ich habe meine Fahrer sofort angewiesen, nach jeder Fahrt innen zu desinfizieren und immer Abstand zu halten“, sagt Richard Volk. Fahrgäste müssen hinten sitzen, außer es wäre wegen einer Behinderung nicht möglich. Seit einigen Tagen hat Richard Volk alle Fahrzeuge mit den Trennscheiben ausgestattet, was nicht unerhebliche Kosten seien. Überwiegend haben seine Fahrer kein Problem wegen der Ansteckungsgefahr.

Auch Steffen Böhm hat inzwischen die Scheiben in seinen Fahrzeugen und meint: „Uns allen war erst nach und nach bewusst, was für ein Risiko für Fahrgäste und Fahrer besteht.“ Als Helden sehen sich alle Taxifahrer jedoch nicht, sie machen souverän ihren Job.