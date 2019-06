Tautenhofener Kindergartenkinder stellen ihre Bäume-Bilder aus

Im Frühjahr haben sich die Kinder aus dem Kindergarten St. Silvester in Tautenhofen mit moderner Kunst befasst: Sie besuchten die Ausstellung in der Galluskapelle, mit der der Förderverein alljährlich am Palmsonntag sein Jahresprogramm eröffnet. Am Samstag, 29. Juni, ab 10 Uhr zeigen die Kinder in der Autobahnkapelle nun ihre eigenen Bilder.

„Bäume begleiten uns rund um das ganze Jahr“ ist der Titel der Ausstellung, heißt es in der Ankündigung. Gemeinsam mit Patricia Netti und Susi Briegel haben sich die Kleinen von St. Silvester bei ihrer jährlichen Malaktion mit dem Thema „Bäume“ auseinandergesetzt. Es seien wunderschöne, farbenprächtige Bilder entstanden, die auf der Galluskapelle gezeigt werden sollen, so der Pressetext. Die Bilder werden dort bis zum Galluskapellenfest am 7. Juli zu sehen sein. Die „Vernissage“ beginnt am Samstag um 10 Uhr mit einer kleinen Wanderung vom Kindergarten St. Silvester hinauf zu Galluskapelle.

Sollte es regnen, wird der Spaziergang kürzer sein. Dann ist der Treffpunkt am Parkplatz Winterberg. Die Eröffnung der Ausstellung ist dann um 10.30 Uhr. Der von den Kindern gewählte Kinderbeirat wird die Ausstellung eröffnen. Dazu werden die Kinder singen und musizieren. Für ihre Verpflegung sorgen alle Gäste mit einem mitgebrachten Picknick selbst.

Am Sonntag, 30. Juni, um 19 Uhr beten und singen Gläubige beim Taizégebet in der Galluskapelle in ökumenischer Gemeinschaft zu den Anliegen der Reisenden.