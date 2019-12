Tanzcafé, Livemusik, Discopartys

Wer kennt es nicht, das Hotel Eden am Stadtrand von Leutkirch, Richtung Wangen. Als „Gasthaus zur Frohen Aussicht“ mit Sommerbierkeller war es schon vor mehr als 150 Jahren ein beliebtes Ausflugsziel mit Einkehr, Blick auf die Stadt an der Wilhelmshöhe und bis hin zur Alpenkette. 1938 haben Ludwig und Maria Fleschhut das Gasthaus übernommen. 1969 wurde es umgebaut und am 13. Dezember 1969, heute vor 50 Jahren, eröffneten deren Tochter Hedwig Buffler-Fleschhut mit ihrer Mutter Maria das „Tanzcafé Eden“ mit Livemusik an drei Tagen.

Bald darauf war das Eden als Tanzlokal so bekannt, dass immer volles Haus war, egal ob am Mittwoch-, Freitag- oder Sonntagabend. Ensembles wie das Staffler Trio, die Comeds, Travel mans oder das Leutkircher Tanztrio mit Sitzler, Leinmüller & Co. spielten hier jahrzehntelang auf. Das Eden war im weiten Umkreis eines der angesagtesten „Locations“ für Tanz- und Festesfreunde, für frisch Verliebte und Hochzeiter, für Geburtstags- oder Firmenfeiern, inklusive Essen oder Büfetts.

Seitdem vergnügt sich schon die dritte und bald vierte Generation beim „Tanz im Eden“. Allerdings haben sich die Tanzabende mit Foxtrott, Rumba und Rock'n Roll vor rund 20 Jahren in die monatlichen Jenseits-von-Eden-Partys auf drei Dancefloors, mit Techno, House- und Hip-Hop-Musik, mit DJs und Stars aus aller Welt gewandelt. Im Millenniumsjahr 2000 gab es den entscheidenden Schritt dazu.

Der Hotelbau mit 18 Zimmern erfolgte 1975, der Betrieb sowie das Tanzcafé liefen parallel. 1999 zeichnete sich ab, dass Familie Buffler das Tanzcafé nicht mehr weiter betreiben konnte. Der Hotel- und Restaurantbetrieb nahm alle verfügbaren Kräfte in Beschlag, Tochter Cornelia ging zum Studium weg. Doch es erschienen zwei junge dynamische Leutkircher Jungs: Raphael Notz und Joachim Mehr. Sie waren überzeugt: „Kein Tanz mehr im Eden? Das geht gar nicht. Das darf Leutkirch nicht verlieren!“

Sie bekamen von Familie Buffler grünes Licht, eine neue und moderne Art von Tanzparty im Eden aufzuziehen. Die Jenseits-von-Eden-Party am ersten Samstagabend im Monat wurde ins Leben gerufen. Rund 235-mal hat sie seitdem stattgefunden, ist meistens ausverkauft, manche Monate sind auch mal Durststrecke. In den vergangenen fünf Jahren hat sie sich zur coolen Party mit hohem Niveau gemausert, bereichert durch angesagte DJs und Musikkünstler, durch „special events“ wie Bigband-Sound, Grillpartys und anderen Highlights. Junge und Junggebliebene stehen Schlange zwischen den Eingangs-Skulpturen Giraffe und Tiger.

Hotelgäste werden für diese eine Nacht nicht aufgenommen. Diverse Gasträume, der Stadel und der Außenbereich gehören ganz allein Hunderten von Tanz- und Partyfreunden, teils mit einer Anreise von bis zu 150 Kilometern. DJ Marc Rumann pflegt Kontakte zu Stars der Szene, die den Weg ins Allgäu sonst nicht finden würden

Tanz im Eden ist bekannt und angesagt, ie eh und je. Dank guter Kontakte von DJ Marc Ruman alias Markus Russmann aus Leutkirch zu den Stars in der Szene kommen international bekannte DJs, die in den renommiertesten Clubs der Welt spielen, Live-Akteure wie Marc Spieler mit dem Saxofon, Miss Vio Line oder Luciana mit E-Geige, die zur elektronischen Musik live im Stadl spielen. Star-DJ s wie Tom Novy, Disco Dice, Chris Montana, Saxity, Mike La Funk unter anderen würden wohl sonst nie den Weg nach Leutkirch finden. Auch lokale Soundmacher sind regelmäßig mit „von der Party“.

DJ Marc war von Anfang an im Eden-Team. Joe Mehr ist 2015 ausgestiegen, Marc wurde sein Nachfolger und Chef am DJ-Pult, der die Bookings oft schon ein Jahr im voraus macht. Nach dem Motto „The show must go on“ heißt es am Samstag, 4. Januar, 2020: Tanz im Stadl mit DJ Chen (früher cosmic funk), Chillen in der Lounge, Cocktails an der Bar, tanzende Laserlichter in allen Farben flackern im Rhythmus der angesagten Charts und Partymusik, Nebelschwaden durchziehen die Räume. Und die Securitys haben alles im Blick.

Das Wasserbecken im ehemaligen Tanzcafé, das schon die ersten Tanzgäste 1969 sehr beeindruckte, ist immer noch dort. Bei der Eden-Party wird es jedoch nach modernen Sicherheitsregeln abgedeckt. Die Goldfische chillen derweil im Ruheraum.