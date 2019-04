Tanja Srednik und Andreas Hollerbach singen in Urlau

Die Sängerin Tanja Srednik aus Isny und Pianist und Sänger Andreas Hollerbach aus Haldenwang geben ihr erstes Konzert nach einer kleinen künstlerischen Pause im Dorfgasthof Hirsch in Urlau. Es findet am Freitag, 5. April, um 20 Uhr statt. Als musikalische Unterstützung für den ein oder anderen Song bringen sie Schlagzeuger Thomas Welte und Saxophonist Florian Schmaler mit. Die Zuhörer können sich laut Ankündigung auf Evergreens der 60er- und 70er-Jahren bis hin zu aktuellen Hits freuen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 18.30 Uhr. Karten kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Abendkasse 10 Euro und sind erhältlich unter Telefon 07567 / 182330 oder per E-Mail an gastgeber@dorfgasthof-hirsch.de.