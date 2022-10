Tandemspringer abgestürzt und schwer verletzt

Zwei Verletzte hat der Absturz zweier Tandemspringer am Sonntag kurz nach 11 Uhr in Unterzeil gefordert. Das teilt die Polizei mit. Ein 53 Jahre alter Fallschirmspringer nahm beim gemeinsamen Sprung mit seiner 20-jährigen Mitspringerin nur wenige Meter über dem Boden Fahrt auf, wodurch das Duo mit hoher Geschwindigkeit auf die Erde stürzte. Beide Springer wurden schwer verletzt und mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittler des Polizeipostens Friedrichshafen-Flughafen klären derzeit die genauen Details des Unfallhergangs, schließen aber nicht aus, dass eine unvorhergesehene Windböe für den Unfall mitverantwortlich ist.