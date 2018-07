Tamina Irmen ist in guter Form

Einen klaren Sieg hat die Leutkircherin Tamina Irmen beim Baden-Württembergischen Konditionswettkampf in Bühlertal gefeiert. Der SVS Nord hat in Bühlertal bei Rastatt den Kondiwettbewerb für die Alpinen ausgetragen. Hierbei maßen sich die Athleten in verschiedenen Parcours aus Balance, Vielseitigkeit, Koordination, Kraft und Combined.

Beim Kraftteil musste aus dem Stand ein Auto mit einem Bauchgurt gezogen werden. Den Schluss bildete der Combined, ein Geländelauf im Freien mit steilem Anstieg. Tamina Irmen gelangen die verschiedenen Aufgaben hervorragend. Sie zeigte, dass sie nach ihrer Verletzung im Winter wieder topfit ist, dabei gelang es ihr in nahezu allen Disziplinen sehr gute Punkte zu holen und gewann somit verdient ihre Klasse U14. Bei Anna Vohrer lief es weniger gut. Mit Rang neun in der U16 musste sie sich daher zufrieden geben. Um gute Plätze kämpften auch die Buben in der U16. Hierbei erstritt sich Ayk Irmen einen fünften Platz.