Tamina Irmen gewinnt Konditionswettkampf

Im Sommer ausruhen und im Winter auf den Skipisten Erfolg haben ist nicht möglich. Deswegen ist auch für die Sportler der TSG Skiläuferzunft Leutkirch der Sommer wichtig. Tamina Irmen hat nun den baden-württembergischen Konditionswettkampf in Bühlertal gewonnen, Markus Lupfer wurde Elfter. Beim Deutschen Schülercup (DSC) holte Tamina Irmen Rang sieben.

Der SVS Nord hat in Bühlertal bei Rastatt den Kondiwettbewerb für die alpinen Skifahrer ausgetragen. Hierbei mussten sich die Athleten in verschiedenen Parcours aus Balance, Vielseitigkeit, Koordination, Kraft und Combined messen. Als Combined wird ein Geländelauf im Freien mit steilem Anstieg, Geschicklichkeit und Hürdenlauf bezeichnet.

Tamina Irmen gelangen die verschiedenen Aufgaben laut Mitteilung sehr gut und so holte sie mit ihrer Punktzahl den Sieg in der U16. Um gute Plätze kämpften auch die Leutkircher Jungs in der U16. Zum ersten Mal waren Paul Seeger und Markus Lupfer dabei. Paul Seeger wurde Achter in der U14 und Markus beachtlicher Elfter in der U16. Sein Vereinskamerad Luis Jaax musste aufgeben.

Auch in Tutzing am Ammersee zeigte Tamina Irmen, dass sie fit ist. In Tutzing wurde der Deutsche Schülercup im Konditionswettbewerb ausgetragen. Die Leutkircherin rief erneut ihre gute Form ab und sicherte sich den siebten Platz bei den Mädchen. Anna Vohrer war verletzungsbedingt nicht ganz einsatzfähig und kam auf Rang 42.