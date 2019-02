Tamina Irmen gewinnt beim Allgäu-Race

Der Skiverein TSG Reutlingen hat am Hochlitten mit dem Allgäu-Race einen reinen Parallelslalom-Wettbewerb veranstaltet. Am Samstag erreichte Tamina Irmen von der TSG-Skiläuferzunft Leutkirch in der U14 im Einzelwettbewerb einen sechsten Platz.

Bei den Mannschaften erreichte die Mannschaft von SSV-Süd1 den vierten Platz. Enttäuscht vom Samstag startete Tamina Irmen am Sonntag erneut und erkämpfte sich sowohl in der Einzelwertung als auch im folgenden K.-o.-System den ersten Platz in der Klasse U14. Der Finallauf war mit 0,05 Sekunden Abstand auf die zweitplatzierte Laila Illig denkbar knapp.