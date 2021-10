Taktstockübergabe bei der Musikkapelle Schloß Zeil

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mitte Oktober 2021 fand das Konzert zur Taktstockübergabe als Open-Air Veranstaltung im Schloßgarten auf Schloß Zeil statt. Strahlender Sonnenschein und eine traumhafte Kulisse bildeten den perfekten Rahmen für Charly Diepolder letztes Konzert als musikalischer Leiter der MK Schloß Zeil. Er dirigierte den ersten Konzertteil, für den er Stücke ausgewählt hatte, die ihn während seiner 20-jährigen Tätigkeit als Dirigent geprägt haben. Mit großer Freude und sehr emotional dankte ihm Vorstand Bernd Weitgasser anschließend für sein großes Engagement und ernannte ihn zum Ehrendirigenten. Charly Diepolder wird den Zeiler'n glücklicherweise auch weiterhin als Tenorhornist erhalten bleiben.

Im zweiten Konzertteil konnte sich Markus Kieble als neuer Dirigent dem großen Publikum vorstellen. Markus Kieble ist ein Zeiler Eigengewächs, das vielen von den AKbellos bekannt sein dürfte. Er konnte mit einem gelungenen Konzertteil einen guten Einstand feiern.

Während des Konzerts wurden viele Musikanten vom Blasmusikkreisverbandsvorsitzende, Rudi Hämmerle, für ihre langjährige aktive Tätigkeit geehrt. Besonders hervorzuheben ist hier Josef Pfänder, der seit 60 Jahren aktiver Musikant ist und sich nach wie vor für die Jugendausbildung einsetzt. Vier Musikanten wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Die Spendeneinnahmen kommen den Flutopfern im Ahrtal zugute.

Ehrennadel für 20 Jahre: Hartmann Laura, Miller Daniel, Miller Mathias, Nuschele Katharina, Schosser Marcel, Stehmer Lisa, Weinbuch Moritz und Wolf Anja; Ehrennadel in Gold 40 Jahre: Haugg Udo, Haugg Armin und Mayer Karlheinz; Ehrennadel in Gold 50 Jahre: Mayer Peter, Motz Thomas, Sauter Eugen und Schorer Anton; Ehrennadel in Gold 60 Jahre: Pfänder Josef; Förderermedaille in Silber 15 Jahre: Weitgasser Bernd; Dirigentennadel in Gold 20 Jahre: Diepolder Charly. Ernennung zum Ehrenmitglied: Schorer Anton, Detzel Hubert, Ehrmann Vitus und Mayer Peter.