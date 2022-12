Taiwanesische Aktive besuchen Energiegenossenschaft Leutkirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Bundesprogramm „Unser Dorf hat Zukunft“ hat eine taiwanesische Schwester mit dem Namen „Golden Village Program“. In beiden Programmen werden ländliche Gemeinden ausgezeichnet, deren Bürger ihre Dörfer gemeinsam voranbringen wollen und sich für die soziale, kulturelle, wirtschaftliche, ökologische und bauliche Entwicklung ihres Ortes engagieren. Aktive aus den 19 taiwanesischen Gewinnerdörfern, den „Golden Villages“ kamen zu einem Austausch- und Lernprogramm für zehn Tage nach Deutschland, die ersten drei Tage davon in Baden-Württemberg.

In den ersten beiden Tagen gab es einen tiefen Einblick in die Gemeindeentwicklung mithilfe des Entwicklungs-programms ländlicher Raum (ELR). Mit diesem Programm unterstützt das Land Baden-Württemberg ländliche Gemeinden bei der Schaffung von Wohnraum, dem Erhalt und dem Neuschaffen von Nahversorgung in ländlichen Gemeinden und dem Aufbau von Arbeitsplätzen. Am dritten Tag dann die bottom-up-Perspektive: Ländliche Entwicklung initiiert durch Engagement von Bürgern! Erste Station war dabei Lauterach.

Die zweite Station dann Leutkirch! Im Bürgerbahnhof wurde ein gelingendes bürgerschaftlich organisiertes Projekt zum Erhalt des Gemeindelebens und des lebendigen öffentlichen Raums vorgestellt. Im Veranstaltungsraum fand die Einführung in die Energiegenossenschaft Leutkirch durch den Mitbegründer und technischen Vorstand Berthold König statt. Hier wurde für die Gäste deutlich, wie wichtig die Initiative der Gründer war, für die es Anfang der 2000er-Jahre vor allem darum ging, regenerative Energien voranzubringen.

Dass die Energiegenossenschaft mit der Erfahrung seit diesen Anfängen mittlerweile auch große und wirtschaftlich interessante Projekte vorantreibt und realisiert, war insbesondere interessant, da in Taiwan im Moment auch das Thema Energiewende eine wichtige Rolle spielt und die Gemeinden – ähnlich wie bei uns – sich überlegen müssen, wie die Gewinne der regenerativen Energieerzeugung dort bleiben können, wo die Werte geschaffen werden. Die Diskussion mit Berthold König begann daher auch bei der konkreten Technik von Modulen und Wechselrichtern und ging bis zu Themen wie Pacht-Fristen und -Preise von PV-Flächen, den Bedingungen der Erzeugung und Einspeisung und dem Verhältnis von großen Netzbetreibern und kleinen und mittelgroßen Stromerzeugern. Diese Diskussionen setzten sich bei der Besichtigung der großen genossenschaftlichen PV-Freiflächen-Anlage an der A7 fort.