Tagesmütter erhalten Unterstützung

Tagesmütter in Leutkirch werden künftig finanziell unterstützt. Die Stadt übernimmt nach Beschluss des Gemeinderats die Hälfte der Sozialabgaben, die fällig werden, wenn Tagesmütter an mehr als 25 Stunden pro Woche Jungen und Mädchen betreuen. Der andere Teil wird laut Stadtverwaltung vom Landkreis übernommen.

Die Voraussetzungen für die Unterstützung: Die Betreuung soll überwiegend für Kinder unter drei Jahren erfolgen. Außerdem müssen die Hälfte der betreuten Kinder aus Leutkirch sein. Die Förderung kommt nur zustande, wenn der Landkreis die Kosten für die andere Hälfte der Sozialabgaben übernimmt. Wie Simone Brunold von dem Leutkircher Fachbereich, der unter anderem für die Tagesbetreuung zuständig ist, in der Gemeinderatssitzung erläuterte, übersteige die Hälfte der Sozialabgaben in der Regel nicht einen Betrag von monatlich 180 Euro.

Derzeit gebe es in Leutkirch vier Frauen und einen Mann, die diese Förderung erhalten könnten. „Wir brauchen in Leutkirch die Unterstützung durch Tagesmütter“, erklärt Simone Brunold. Diese seien eine große Stütze und kommen dann zum Einsatz, wenn Eltern einen Bedarf an Betreuung haben, der von Kindergärten nicht abgedeckt werden kann. Alle Tagesmütter in Leutkirch seien „mehr als gut belegt“. Dennoch gebe es bei der Betreuung von Kindern unter drei Jahren einen Engpass. Das ist laut Brunold hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass es lediglich eine Ganztageskrippe in der Stadt Leutkirch gebe.

Aktuell leben in der Großen Kreisstadt rund 700 Kinder, die jünger als drei Jahre sind. Für diese Altersgruppe stehen 138 Plätze in Betreuungseinrichtungen zur Verfügung. „Wir können also den Rechtsanspruch für Kinder ab dem Alter von einem Jahr nur schwer bedienen“, ist sich Brunold in der Gemeinderatssitzung sicher.

„Wir sind dankbar dafür, was unsere Tagesmütter und Tagesväter leisten. Und wir hoffen, dass noch mehr Interesse entsteht“, sagte Leutkirchs Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle. Vor allem soll ein Anreiz für Betreuende geschaffen werden, mehr als 25 Stunden pro Woche zu arbeiten.

Wertschätzung für die Arbeit der Tagesmütter äußerte unter anderem Stadträtin Hedwig Seidel-Lerch: „Die Arbeit, die dort geleistet wird, ist wirklich enorm. Ich möchte die Unterstützung sehr befürworten.“