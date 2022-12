Tag des Ehrenamts: Das schöne Gefühl, etwas Gutes zu tun

Am 5. Dezember ist der Tag des Ehrenamtes. Das Ehrenamt spielt auch bei den Zieglerschen in allen Bereichen von der Suchthilfe über die Behinderten- und Altenhilfe bis zum Hör-Sprachzentrum eine wichtige Rolle. Die Ehrenamtlichen sorgen nicht selten für das Quäntchen mehr an Lebensqualität, schenken Zeit und Freude.

„Gedenktage wie der Tag des Ehrenamtes sind wichtig. Sie lenken die internationale Aufmerksamkeit auf wichtige Themen oder bedeutende Ereignisse, die nicht in Vergessenheit geraten sollen“, sagt die Ehrenamtskoordinatorin der Zieglerschen, Vanessa Lang. „Dabei sollen Ehrenamtliche keinesfalls Fachkräfte ersetzen“, ist ihr wichtig. „Sie schaffen Zusatzangebote, die sonst nicht finanzierbar wären oder für die die Zeit leider nicht reicht.“

Wertvolle Unterstützung

Als wertvolle Unterstützung von Pflege und Betreuung sind die Ehrenamtlichen auch im Seniorenzentrum Aitrach der Zieglerschen nicht wegzudenken. „Sie spielen mit den Bewohnern ,Mensch ärgere dich nicht’ oder Karten, begleiten zu Gottesdiensten, gehen mit ihnen spazieren oder helfen beim Kaffeenachmittag“, nennt Pflegefachkraft Sabine Reich ein paar Beispiele. Zudem organisiere der Freundeskreis Ausflüge und Feste.

25 Engagierte stehen aktuell auf der Liste. „Durch Corona war lange Zeit nichts möglich, aber jetzt würden wir uns freuen, wenn wieder mehr Ehrenamtliche den Weg zu uns ins Haus finden würden“, sagt Reich. Aus Rückmeldungen weiß sie, wie schön das Gefühl ist, etwas Gutes getan zu haben. So würden die Ehrenamtlichen mit den Bewohnern Spaß, Freude und auch mal Trauer teilen.

Mit viel Schwung und guter Laune betreiben ehrenamtlich engagierte Menschen aus dem Freundeskreis des Seniorenzentrums Leutkirch die liebevoll „Kaffeekännle“ genannte Cafeteria im Seniorenzentrum. . Jeden Sonntagnachmittag hat es geöffnet.