Tag der offenen Tür an der GMS Leutkirch

Die Gemeinschaftsschule Leutkirch veranstaltet am Freitag, 14. Februar, von 14 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür. Eingeladen sind alle aktuellen, zukünftigen und ehemaligen Schüler, ihre Eltern und Großeltern und interessierte Besucher.

Schüler, Lehrkräfte, der Förderverein und die Schulsozialarbeit geben einen Einblick in das vielfältige Schulleben und informieren über die besonderen Angebote der Schule. An zahlreichen Orten erhalten die Besucher Informationen über Unterrichtskonzepte, das Schulprogramm, inklusive Klassen, das Ganztagesangebot, Projekte und vieles mehr, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Führungen, Bastelangebote, musikalische Darbietungen, Ausstellungen und die Angebote der Mensa und der Schulküche runden den Tag ab. Spannende Mitmach-Workshops aus Technik, Gastronomie, Chemie und den kaufmännischen Bereichen stellen das Lernen an der Gemeinschaftsschule Leutkirch und ihre Herausforderungen an die Schüler in den Mittelpunkt. Allen Beteiligten sei es wichtig, einen Einblick zu ermöglichen in den „ganz normalen Unterricht“ und das alltägliche „Leben miteinander“.

Zu speziellen Fragen der Schulart, Einschulung, Abschlussarten und dem speziellen Profil stehen Schulleitung, die Teamleitungen und Lernkräfte der Gemeinschaftsschule Leutkirch an diesem Tag zur Verfügung.