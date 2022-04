Tafel Leutkirch sucht dringend Helfer

Die Tafel Leutkirch sucht dringend Helferinnen und Helfer, die bereit sind sich für eine gute Sache zu engagieren. Gesucht werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei den verschiedenen Aufgaben im Laden unterstützen, heißt es in einem Schreiben der Tafel.

Die Tafeln in ganz Deutschland helfen Menschen, bei denen der Geldbeutel etwas schmaler ist und die durch einen Einkauf in der Tafel ihre Haushaltskasse entlastet können. Die Leutkircher Tafel ist immer am Dienstag und Donnerstag geöffnet und es wird in Vormittags- und Nachmittagsschichten gearbeitet. Bei Interesse melden Sie sich bei Susanne Pfeffer, Ehrenamtskoordinatorin unter der Rufnummer 07522/7075118 oder per E-Mail an pfeffer.s@caritas-bodensee-oberschwaben.de.