Tabellenführer SV Deuchelried baut seinen Vorsprung aus

Der SV Deuchelried zieht in der Fußball-Kreisliga A III weiter einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Mit einem 3:2 im Topspiel gegen den FC Isny konnte der SVD den Vorsprung auf neun Punkte ausbauen.

„Wir sind sehr zufrieden und glücklich mit der aktuellen Situation“, sagte ein glücklicher Deuchelrieder Abteilungsleiter Alexander Heinzl. „Die erste Halbzeit haben wir dominiert, haben gut gespielt und verdient geführt“, sagte Heinzl zur Partie. Bereits in der neunten und elften Spielminute konnte der SV Deuchelried in Person von Thomas Rädler, der in der Saison 2016/2017 für Isny auf Torejagd ging, mit einem Doppelschlag in Führung gehen. Das 3:0 fiel dann in der 18. Spielminute. Ein schöner Pass von Fabian Prinz über das ganze Feld und Florian Hausmann verwandelte per Lupfer zur komfortablen Führung.

„In der zweiten Halbzeit kam der Schlendrian“, beschreibt Heinzl weiter. Der Beginn war ein Elfmeter für den FC Isny in der 45. Minute, den Deuchelried Keeper Andreas Vallendor aber parierte. In der zweiten Hälfte kam Isny dann aber doch wieder ran. Fabian Rau in der 59. Minute und Dominik Pfanz in der 69. Minute verkürzten für den FCI. Für mehr reichte es aber nicht mehr. „Dann haben wir es am Ende aber gut runter gespielt und verdient gewonnen“, so Heinzl. Vom Aufstieg will man in Deuchelried aber nichts wissen. „Die Saison ist noch so lang und wir sind im Moment einfach glücklich mit der aktuellen Situation und dem bisher besten Saisonstart der Vereinsgeschichte. Aus der Vergangenheit wissen wir aber auch, dass noch viel passieren kann und schon so mancher Favorit doch noch ins Straucheln gekommen ist“, sagt Heinzl: „Ziel ist das obere Tabellendrittel. Bis zur Winterpause wollen wir die Spiele erfolgreich gestalten. Nach dem Winter werden die Karten nochmal neu gemischt.“

SV Deuchelried – FC Isny 3:2 (3:0). – Tore: 1:0, 2:0 Thomas Rädler (9./11.), 3:0 Florian Haußmann (18.), 3:1 Fabian Rau (59.), 3:2 Dominik Pfanz (69.). Besonderes Vorkommnis: SVD-Keeper Vallendor hält Foulelfmeter (45.).

FC Lindenberg – SV Gebrazhofen 2:1 (1:1). – Tore: 1:0 Roman Liwinez (30.), 1:1 Werner Baumann (33.), 2:1 Aziz Shihada (75.).

SV Neuravensburg – FV Rot Weiß Weiler II 2:0 (0:0). – Tore 1:0 Levin Leonhardt (76.), 2:0 Markus Berle (89.).

SV Waltershofen – FC Wangen II 4:0 (1:0). – Tore: 1:0 Maximilian Krug (41.), 2:0, 3:0 Maximilian Härtl (61./71.), 4:0 Christen Schoebel (84.).

SV Eglofs – FC Scheidegg 3:2 (2:1). – Tore: 1:0 Fabian Meroth (16.), 1:1 Nico Endl (25.), 2:1 Christian Reischmann (45.), 3:1 Philipp Gumboldt (65.), 3:2 Pius Wilges (76.).

TSV Röthenbach – SC Unterzeil 1:5 (1:1). – Tore 1:0 Yannik Kirchmann (24.), 1:1 Chris Dreher (28.), 1:2 Nico Trausi (65.), 1:3, 1:4 Felix Stitzenberger (74./76.), 1:5 Daniel Karg (80.).

TSV Wohmbrechts - Türk SV Wangen 1:4 (0:2). – Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Burak Altas (35./41./57.), 1:3 Marcel Rist (74.), 1:4 Chris Schmähl (77.).