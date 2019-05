Türk SV Wangen erwartet schwere Aufgabe

Am 24. Spieltag der Fußball-Kreisliga A III will Spitzenreiter Türk SV Wangen unbedingt dreifach punkten, um Verfolger TSV Ratzenried weiter hinter sich zu halten. Jedoch ist am Sonntag um 15 Uhr der Stadtrivale SV Neuravensburg zu Gast.

In den bislang zehn absolvierten Rückrundenspielen ging der Türk SV Wangen acht Mal als Sieger vom Platz und musste sich nur mit dem FC Scheidegg und Verfolger Ratzenried die Punkte teilen. Jedoch gab es in den letzten beiden Spielen nur knappe Siege: ein 2:0 beim Tabellenschlusslicht in Leutkirch und davor ein 1:0 gegen den Tabellenzehnten aus Wohmbrechts. Kein Grund zur Sorge für Wangens Trainer Orhan Tarhan: „In Leutkirch haben wir nach dem frühen 2:0 einfach zu viele Chancen liegen lassen. Gegen die Wohmbrechtser, die taktisch sehr diszipliniert aufgetreten sind, haben wir nicht viel zugelassen.“

Ein Punkt Vorsprung, noch drei Spiele zu absolvieren

Mit dem Tabellenvierten SV Neuravensburg kommt nun ein schwerer Gegner nach Wangen, auch wenn das letze Spiel gegen den um den Klassenerhalt spielenden SV Beuren II mit 1:4 verloren ging. „Mit Neuravensburg erwartet uns eine Hausnummer“, meint Trainer Tarhan. „Konzentration und Engagement“ erwartet der Coach von seinen Jungs und ist davon überzeugt, dass dann die wichtigen Punkte im Titelkampf in Wangen bleiben. „Die nötige Qualität ist vorhanden und besonnen sind die Spieler auch. Jedoch kann bei so einem Spiel oftmals auch die Tagesform entscheiden“, betont Tarhan.

Einen Punkt Vorsprung hat der Türk SV Wangen drei Spieltage vor Ende auf den Verfolger aus Ratzenried. Beide geben sich kaum Blößen und so könnte der Kampf um den Aufstieg bis zum letzten Spieltag offen bleiben. „Das Optimum und der Wunsch ist natürlich, dass wir die restlichen Spiele gewinnen und als Erster direkt aufsteigen, für die Relegation wären wir aber auch gewappnet“, meint Tarhan.

Nach dem Spiel gegen Neuravensburg warten auf den Türk SV Wangen noch die SGM Dietmanns/Hauerz und der SV Gebrazhofen. Schützenhilfe erhofft sich der Türk SV am Sonntag von der zweiten Mannschaft des FC Leutkirch, die beim TSV Ratzenried zu Gast ist und sich nur mit einem Sieg und einem gleichzeitigen Remis zwischen dem TSV Wohmbrechts und dem TSV Heimenkirch II zumindest die theoretische Chance auf den voraussichtlichen Abstiegsrelegationsplatz bewahren kann.