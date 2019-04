Syrischer Imbiss in Leutkirch eröffnet

Seit wenigen Tagen gibt es in der Leutkircher Innenstadt eine weitere kulinarische Alternative – in der Marktsraße 37 hat ein Imbiss mit syrischen Spezialitäten neu eröffnet. Betreiber Ziad Karaker lebt mit seiner Familie seit 2015 in Deutschland, beziehungsweise in Leutkirch, erklärt er. In seinem „Alsham Imbiss“ gibt es typische Spezialitäten aus seinem Heimatland Syrien, wie etwa Falafel, Humus oder arabische Fleischpasteten. Karaker erzählt, dass er den Kochberuf schon in Syrien erlernte und ausgeübt habe. Den Imbiss habe er eröffnet, da es etwas bisher noch keine vergleichbare Gastronomie mit arabischer Küche gebe.