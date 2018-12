Symbolische Flamme auch in Leutkich

„Ich wollte es selbst holen, in Wangen, aber dann kam ein Herr vom Regina Pacis und meinte, er habe das Licht schon aus Memmingen bekommen“, sagt Pastoralreferent Benjamin Sigg, „da konnte ich mir die Fahrt sparen.“ Die Rede ist vom Friedenslicht, das seit 1986 jährlich in den Wochen vor Weihnachten von einem Kind in der Geburtsgrotte in Bethlehem entzündet wird. Von dort aus reist es im Flieger nach Wien und wird dann mit Zügen und Bussen über ganz Europa verteilt. Im Bundestag in Berlin nahm das Licht dessen Vizepräsidentin Claudia Roth in Empfang, inzwischen brennt es auch in Leutkirch. Die Idee vom weitergetragenen Symbol des Friedens stammt ursprünglich von den Pfadfindern.

„Es war gar nicht so leicht herauszufinden, wo sich das Licht gerade befindet“, sagte Sigg. Bevor die Flamme beim Jugendgottesdienst an alle Besucher verteilte wurde, hatten es die KJG-Gruppen, deren Leiter, Sigg und weiteren Begleitern zu bedürftigen Menschen getragen: zu den Altenheimen, zu St. Katharina und auch einzelnen Kranken oder gerade verwitweten Personen. Im Seniorenzentrum Carl-Joseph wurde das Licht regelrecht erwartet und sogar das Rosenkranzgebet unterbrochen, um Kinder und Kerze in Empfang zu nehmen.

„Das ist einfach ein schönes Zeichen im Advent“, freut sich Sigg, „und die Kinder lernen so, dass man auch ohne Geld Freude schenken und ein bisschen Licht an Orte bringen kann, wo es vielleicht gerade nicht so hell ist.“ Wer das Friedenslicht teilen möchte, um es mit nach Hause zu nehmen, kann dies nach dem Jugendgottesdienst am heutigen Samstag tun – entweder mit eigenen Kerzen oder mit einer Friedenslichtkerze, die es vor Ort zu kaufen gibt.