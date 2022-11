Sycotec spendet an Stiftung Kinderchancen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Gerade jetzt, in Zeiten von gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten ist es wichtig, dort ein Zeichen für Zusammenhalt und Unterstützung zu setzen, wo es auch in unserer direkten Umgebung dringend benötigt wird“, so SycoTec Geschäftsführer Andreas Köpf.

Als Spezialist für Antriebstechnik mit starken regionalen Wurzeln unterstützt SycoTec auch in diesem Jahr wieder etliche soziale Einrichtungen vor Ort in Leutkirch. So gingen unter anderem im Rahmen des alljährlichen Projektes „Spende anstatt Weihnachtsgeschenke“ jeweils 2000 Euro an die Stiftung Kinderchancen für ihre vielfältigen Projekte, die direkt an den Bedürfnissen der Kinder von finanziell schwächeren Familien ansetzen, sowie an die Stiftung St. Anna zur Ermöglichung von unter anderem pädagogisch-therapeutischem Reiten und für Weihnachtsgeschenke an eben die Kinder, die Weihnachten nicht zu ihren leiblichen Familien fahren können und daher die Feiertage in ihren Wohngruppen von St. Anna verbringen.

Frau Lendrates, Projektleiterin der Stiftung Kinderchancen Allgäu, nahm den symbolischen Spendenscheck sowie einen adventlichen Blumengruß entgegen.