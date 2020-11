Sycotec spendet an soziale Einrichtungen in den Region

Als Spezialist für Antriebstechnik hat die Leutkircher Firma Sycotec auch in diesem Jahr wieder etliche soziale Einrichtungen in Leutkirch unterstützt. Wie das Unternehmen mitteilt gingen insgesamt 3500 Euro unter anderem im Rahmen des Projekts „Spende anstatt Weihnachtsgeschenke“ auch an die Stiftung Kinderchancen Allgäu für deren Projekte Homeschooling, Lesewelten Allgäu und Chancenschenker. „Gerade jetzt, in Zeiten von Abstandsregelungen und Beschränkungen, ist es wichtig, dort ein Zeichen für Zusammenhalt und Unterstützung zu setzen, wo es dringend benötigt wird“, wird Sycotec-Geschäftsführer Andreas Köpf (links) in der Pressemitteilung zitiert. Symbolisch für den Scheck nahm Michaela Lendrates (rechts), Projektleiterin in Leutkirch bei der Stiftung Kinderchancen Allgäu, einen Blumenstrauß entgegen. Mehr als 1000 Mund-Nasen-Schutzmasken wurden vor allem an Altenheime und Seniorenbetreuungen verschenkt. Die Kinderhilfe Magita hat im Herbst den Spendenbetrag in Gutscheine für Kinderschuhe umgewandelt. Die Otl-Aicher-Realschule und die Grund- und Werkrealschule Wuchzenhofen, mit denen Sycotec eine enge Bildungspartnerschaft unterhält, wurden bei Schulprojekten unterstützt. Und dem Hospiz Ursula in Leutkirch wurde wieder im Rahmen der Fünf-Jahres-Förderung geholfen. Foto: Sycotec