SycoTec-Absolvent wieder von der IHK ausgezeichnet

Erneut ist ein SycoTec-Ausbildungsabsolvent mit dem IHK-Preis ausgezeichnet worden. Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens habe Leonhard Schwarz dafür gesorgt, dass die Serie der IHK-Preis-Empfänger bei SycoTec nicht abreißt. Im Juli 2018 hatte Schwarz erfolgreich seine Prüfung zum Industriemechaniker abgeschlossen. Insgesamt 50 Preisträger der IHK-Abschlussprüfung im Sommer seien Ende September in der Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) für ihre hervorragende Leistung geehrt worden, heißt es in dem Pressetext. SycoTec-Geschäftsführer Stefan Helsing und Andreas Köpf sind laut Pressebericht besonders stolz: „Es ist toll, wenn wir junge Leute zu so einer Leistung motivieren können. Dies bestätigt die hohe Qualität der Ausbildung bei SycoTec.“ Foto: SycoTec