SVG-Volleyballer haben zweimal das Nachsehen

Die LandesligaVolleyballer des SV Gebrazhofen hatten den letztjährigen Vizemeister TSB Ravensburg und der Meister aus der Saison 2015/16, die TSG Eislingen, zu Gast im schönen Allgäu.

Zunächst starteten die SVGler gegen den TSB Ravensburg. Gleich zu Beginn sahen die vielen Zuschauer ein schönes, spannendes Volleyballspiel auf hohem Niveau. Beide Seiten kamen oft durch sehenswerte Angriffe oder gute Blockaktionen zu Punkten. Ein stetiges Kopf-an-Kopf-Rennen garantierte hierbei ein offenes Ende. Zwar sicherte sich der Favorit aus der Kreisstadt den ersten Satz (19:25), doch die Hausherren wussten sich mit denselben Mitteln in Satz zwei zu wehren (25:22). Stark umkämpft war auch der dritte Durchgang.

Die Partie war nun etwas hitziger und hektischer. Gebrazhofen schaffte es, den dritten Satz für sich zu gewinnen und schnupperte an der Sensation (25:23). Nun spielte der TSB jedoch seine Routine aus und wusste sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen. Oft wurde vom Zuspiel der Außenangriff gesucht und wenig variiert. Zwar schien dies eintönig zu sein, der Punkterfolg gab dem Ravensburger Spiel allerdings Recht (18:25).

Der Tie-Break sollte nun also endgültig entscheiden. Der TSB startete erneut gut und zog bereits auf vier Punkte davon, jedoch kam der SVG nach einer Aufschlagserie zurück und konnte gar zwischenzeitlich ausgleichen. Letztendlich sicherte sich Ravensburg in der Satzverlängerung den Sieg, Gebrazhofen unterlag mit 14:16 Punkten und somit 2:3 Sätzen. Durch die zwei gewonnen Sätze sicherten sich die Allgäuer immerhin einen Punkt gegen den Meisterschaftskandidaten.

In der zweiten Partie wartete nun die TSG Eislingen. Sichtlich erschöpft starteten die Gebrazhofener und brauchten einige Bälle, bis sie sich auf das völlig andere Spiel der Gäste einzustellten. In einigen Aktionen fehlte den Hausherren die Kraft und Konzentration um ihre Aktionen zu Ende zu spielen. In Folge dessen ging der Auftakt verloren (22:25). Davon wurde der SVG wachgerüttelt. Die Spielzüge wurden besser zu Ende gespielt und die Annahme stand sehr sicher. Es kam zum Satzausgleich gegen die großgewachsenen Gäste von der Fils (25:16). Das Spiel ging wieder auf und ab, so endete der dritte Satz mit 24:26, im vierten Satz kam es wieder zum Satzausgleich und Tie-Break (25:21). Im für die Gastgeber zehnten Satz des Tages wurden zwar nochmals alle Kräfte mobilisiert, jedoch hatte man auch in diesem Spiel äußerst knapp das Nachsehen gegen die Gäste (13:15). Am Ende verbuchten die SVG Volleyballer erneut nur einen Punkt für die Tabelle und stehen nun mit einem Spiel mehr, aber elf Punkten aus sieben Spielen auf Rang drei.

Der SVG zeigte in eigener Halle eine starke, couragierte Leistung gegen gut aufgelegte Gäste und hatte beide Male knapp, teilweise auch unglücklich das Nachsehen. Allerdings macht die Leistung Mut für die kommende Aufgabe im VLW-Pokal gegen den Regionalligisten TG Bad Waldsee. Anpfiff ist erneut in eigener Halle am Mittwoch, 21. November, um 19.30 Uhr.