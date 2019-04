SV Waltershofen will zurück in die Erfolgsspur

Am 20. Spieltag der Fußball-Kreisliga B VI will der nach der Winterpause nicht gerade vom Glück verfolgte Tabellenzweite SV Waltershofen eine neue Erfolgsserie starten, um im Meisterschaftsrennen weiterhin alle Trümpfe in der Hand zu halten. Am Sonntag (15 Uhr) ist das Schlusslicht Kleinhaslacher SC zu Gast, das in jüngster Vergangenheit mehrere Erfolgserlebnisse verbuchen konnte.

1:1 gegen Haslach auf dem Wangener Kunstrasenplatz Waltersbühl, 0:0 in Opfenbach, 0:3 statt 3:1 durch Sportgerichtsurteil gegen Arnach (siehe Kasten) und nach einem spielfreien Wochenende zuletzt trotz keineswegs enttäuschender Leistung beim 1:4 in Amtzell die erste Niederlage seit dem 6. Mai 2018 kassiert – so liest sich bislang die ernüchternde Bilanz des SV Waltershofen nach der Winterpause. Aus acht Punkten Vorsprung auf den TSV Stiefenhofen sind innerhalb von nur fünf Wochen fünf Zähler Rückstand geworden. Auch der Relegationsplatz ist für das Team aus der Kißlegger Ortschaft nun in Gefahr, denn der FC Wuchzenhofen hat nach Punkten bereits gleichgezogen; der SV Amtzell und der TSV Opfenbach liegen nur noch drei Zähler dahinter.

„Uns war allen klar, dass wir auch mal einen Dämpfer kriegen“, sagt SVW-Trainer Bastian Plocher. „Wie es zustande gekommen ist, ist bitter, klar, aber wir müssen das jetzt einfach abhaken und weiter Gas geben, dann haben wir in meinen Augen genug Qualität, um da oben dranzubleiben. Für uns ist es wichtig, dass wir nach vorne schauen und jetzt einfach wieder punkten.“ Noch hat sein Team den Meistertitel in der eigenen Hand: Am 12. Mai geht es zu Hause gegen Stiefenhofen, das bereits eine Partie mehr absolviert hat und deshalb am 8. Juni womöglich tatenlos zuschauen muss, wie der SVW am letzten Spieltag mit einem Heimsieg gegen Wuchzenhofen doch noch vorbeizieht.

Solche Gedankenspiele sind für SVW-Trainer Plocher jedoch tabu. Der Fokus gilt dem Heimspiel am Sonntag gegen den Tabellenletzten Kleinhaslacher SC, das unter ganz anderen Vorzeichen stattfindet, als der 7:1-Erfolg im Hinspiel. Die Gäste sammelten fünf ihrer bislang sieben Punkte nach der Winterpause und verloren von ihren letzten vier Spielen nur jenes in Opfenbach durch einen Gegentreffer vom Elfmeterpunkt mit 0:1.

„Da kommt ein ganz schweres Spiel auf uns zu“, ist sich Plocher deshalb sicher. „Wir sind, denke ich, ein bisschen verunsichert, Kleinhaslach strotzt wahrscheinlich vor Selbstvertrauen. Von dem her wird es ein ganz, ganz harter Brocken für uns, den wir erstmal aus dem Weg räumen müssen.“ Dennoch fordert er in dieser „richtungsweisenden“ Partie einen Sieg: „Wenn wir oben dran bleiben wollen, müssen wir Kleinhaslach einfach schlagen.“