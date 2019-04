SV Waltershofen verliert an Boden

In der Fußball-Kreisliga B VI hat der SV Waltershofen beim 1:4 in Amtzell seine erste Niederlage kassiert. Weil der 3:1-Erfolg gegen den SV Arnach nachträglich mit 0:3 gewertet wurde, hat der neue Spitzenreiter TSV Stiefenhofen, der gegen den SV Haslach mit 6:3 gewann, nun fünf Punkte Vorsprung auf den SVW. Der Tabellendritte aus Wuchzenhofen siegte in Rohrdorf mit 1:0 und zog nach Punkten mit Waltershofen gleich.

SV Amtzell – SV Waltershofen 4:1 (3:0). – Tore: 1:0 Julian Müller (31.), 2:0 Fabian Schmid (42.), 3:0 Omar Sharor (45.), 3:1 Marc Hirscher (69.), 4:1 Julian Müller (88.); besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Maximilian Kraft (47./SVA). – Die Gäste machten das Spiel, doch in der Offensive präsentierte sich Amtzell durchschlagskräftiger. Einen Fehler der SVW-Defensive nutzten die Hausherren zur Führung und bauten diese mit einem gefühlvollen Schuss in den Winkel und einem Flachschuss bis zum Pausenpfiff komfortabel aus. Waltershofen steckte nie auf, doch es reichte nach einer Freistoßflanke nur zum Ehrentreffer per Kopf. Den Schlusspunkt setzte der SVA, der nach einer Tätlichkeit fast die gesamte zweite Hälfte in Unterzahl spielte, mit einem Freistoßtor.

SV Immenried – TSV Opfenbach 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 Simon Eger (17.), 1:1 Mathias Kopf (62./Elfmeter), 1:2 Simon Eger (75.); besondere Vorkommnisse: Opfenbach verschießt kurz vor der Pause einen Handelfmeter, Gelb-Rote Karte für Mathias Dietenberger (85./SVI). – Nach der von Zweikämpfen geprägten Anfangsphase gingen die Gäste durch einen sehenswerten Freistoßtreffer in Führung. In der zweiten Hälfte schaffte Immenried per Strafstoß verdient den Ausgleich, doch Opfenbachs Eger schlug mit seinem zweiten Treffer noch einmal zurück.

TSV Stiefenhofen – SV Haslach 6:3 (1:2). – Tore: 0:1 Pascal Bosio (12.), 1:1 Korbinian Lau (19.), 1:2 Julian Pfleghar (32.), 2:2 Andreas Hehle (55.), 2:3 Niclas Heine (57.), 3:3 Florian Imgrund (65.), 4:3 Andreas Hehle (72.), 5:3 Simon Glötter (78.), 6:3 Andreas Lerpscher (90.). – Trotz dreimaliger Führung präsentierten sich die Gäste letztlich nicht clever genug. Während Haslach zweimal die Chance zur Vorentscheidung vergab, nutzten die in der zweiten Halbzeit aggressiver spielenden Hausherren ihre Möglichkeiten eiskalt und siegten am Ende verdient.

SV Aichstetten – SGM Herlazhofen/Friesenhofen 3:0 (1:0). – Tore: 1:0 Andreas Rock (28.), 2:0 Johannes Willburger (48.), 3:0 Andreas Rock (73./Elfmeter). – Nachdem die Gäste in der wenig ansehnlichen Anfangsphase ihre einzige Torchance im gesamten Spiel vergeben hatten, trat Aichstetten konsequenter auf und ging durch einen als Flanke gedachten Freistoß, der den Weg ins Tor fand, in Führung. Der zweite SVA-Treffer kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit zog der SGM dann den Zahn. Beim 3:0 per Strafstoß machte Andreas Rock seinen Doppelpack perfekt.

TSG Rohrdorf – FC Wuchzenhofen 0:1 (0:1). – Tor: Felix Lingenheil (43.). – In einem umkämpften Spiel gingen die Gäste kurz vor der Pause verdient in Führung. In der zweiten Hälfte kamen beide Teams zu einigen Tormöglichkeiten, doch am Ende hatte Wuchzenhofen das glücklichere Ende auf seiner Seite.

Kleinhaslacher SC – SV Arnach 2:2 (1:1). – Tore: 1:0 Markus Gut (5./Eigentor), 1:1 Niklas Kible (21.), 2:1 Benjamin Stehle (59.), 2:2 Thomas Kling (80.). – Bei der Premiere auf dem grundsanierten Sportplatz am Eichenhain holte der Tabellenletzte verdient einen Punkt.