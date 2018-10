SV Waltershofen bleibt ungeschlagen

Ein Rentner hat seine Frau in Ravensburg von einem Termin in einer Arztpraxis in der Fußgängerzone abgeholt und dabei einen Strafzettel bekommen. Der Ärger darüber lässt ihn auch noch Wochen und Monate später nicht los. Er ist der Ansicht, dass das Ordnungsamt zu streng mit ihm umgegangen ist, wie er im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ sagt. Und möglicherweise sei er nicht der einzige, der angesichts der strikten Regelung vor einem Problem steht.