SV Neuravensburg ist jetzt Spitzenreiter

Sowohl der Türk SV, als auch die zweite Garde des FC Wangen feiern am sechsten Spieltag ihren vierten Saisonsieg und sind damit punktgleich mit dem neuen Tabellenführer aus Neuravensburg. Nach dem 1:1 Udes FC Scheidegg gegen Wohmbrechts sind es nun gleich fünf Mannschaften, die punktgleich die Tabelle anführen. Erster Verfolger ist Aufsteiger SV Gebrazhofen, der mit einem 8:0 gegen den TSV Heimenkirch beeindruckte.

SV Beuren II – Türk SV Wangen 0:5 (0:3) - Tore: 0:1 Chris Schmähl (15.), 0:2 Hakan Genctürk (17.), 0:3 Momodou Lamin Dibane (30.), 0:4 Serdar Bayraktar (73.), 0:5 Muhammet Alkin (88.) – Der Türk SV Wangen um Trainer Orhan Tarhan siegt gegen den SV Beuren II deutlich.Das Heimteam musste bereits nach 15 Minuten den Rückstand hinnehmen. Wenige Minuten später erhöhte Genctürk und ebnete den Gästen den Weg zum Sieg. Auch nach der Pause ließ der Türk SV nichts mehr anbrennen und fuhr einen souveränen Auswärtssieg ein.

SV Gebrazhofen – TSV Heimenkirch II 8:0 (5:0) – Tore: 1:0 Julian Wechsel (12.), 2:0/5:0 Armin Seitz (21./41.), 3:0 Julian Kämmerle (23.), 4:0/6:0 Kai Riess (36./71.), 7:0 Manuel Klaus (66.), 8:0 Julian Wessle (81.) – Einen beeindruckenden Heimsieg feierte der Aufsteiger aus Gebrazhofen gegen den TSV Heimenkirch II. Bereits zur Halbzeit führte das Team von Bernd Bräuchler souverän mit 5:0. Nach der Pause ließ der SV nichts mehr anbrennen.

FC Wangen II – FC Leutkirch II 4:2 (1:1) – Tore: 0:1/2:2 Zafer Ay (23./73./Foulelfmeter), 1:1 Lukas Kling (32.), 2:1/4:2 Djamel Eddine Yachir (55./90.), 3:2 Momodou Bobo Sowe (84.) – Die Gäste aus Leutkirch erwiesen sich für den ambitionierten FC Wangen II als unangenehmer Gegner. Die Gäste ließen keinen Spielfluss zu und gingen in Führung. Aus dem Nichts gelang dem Heimteam der Ausgleich. Nach der Pause fand der FC Wangen II besser ins Spiel und ging verdient in Führung. Ein Patzer und der daraus resultierende Elfmeter machten die Partie wieder spannend. Am Ende jedoch feiert der Gastgeber einen Arbeitssieg gegen tapfere Leutkircher.

SGM Aitrach/Tannheim – SV Neuravensburg 0:1 (0:1) – Tore: 0:1 Christoph Sumper (39.) – Trotz einer starken Vorstellung des Heimteams ging der SV Neuravensburg am Ende als Sieger vom Platz. Sowohl die SGM als auch der SV hatten Chancen Tore zu erzielen. Am Ende reichte ein Tor von Sumper dem SVN zum hart erkämpften Auswärtssieg in Aitrach.

TSV Röthenbach – SGM Dietmanns/Hauerz 0:2 (0:0) – Tore: 0:1 Achim Gapp (55.), 0:2 Robin Müller (88.) – Die Gastgeber hatten im ersten Durchgang mehr vom Spiel. Zweimal verhinderte das Aluminium die Führung des TSV. Nach dem Wechsel entwickelte sich ein sehr kampfbetontes Spiel, bei dem die SGM im Abschluss die nötige Effizienz hatte. Am Ende gewinnt die SGM knapp gegen den TSV Röthenbach.

SV Deuchelried – TSV Ratzenried 1:1 (1:1) – Tore: 0:1 Dennis Marc Mihaljevic (13.), 1:1 Martin Walser (38.) – Bezirksliga-Absteiger TSV Ratzenried kam beim SV Deuchelried nicht über ein 1:1 Unentschieden hinaus. Mihaljevic brachte die Gäste früh in Führung, noch vor der Pause gelang den Hausherren der Ausgleich. Die Hausherren hatten die besseren Chancen, ließen diese aber ungenutzt. Unmittelbar vor Spielende hätte ein Konter beinahe noch zum Auswärtserfolg geführt.

FC Scheidegg – TSV Wohmbrechts 0:0 – Der TSV Wohmbrechts trotzt dem bisherigen Tabellenführer aus Scheidegg einen Punkt ab. Der FC verliert mit den Punkten auch die Tabellenführung an den SV Neuravensburg und befindet sich nach dem Spieltag sogar auf dem fünften Tabellenplatz wieder.