SV Gebrazhofen gewinnt Derby in Bad Waldsee in pinken Trikots

In der Volleyball-Bezirksliga Süd sind die TG Bad Waldsee II und der SV Gebrazhofen im Derby aufeinandergetroffen. Der SVG gewann die umkämpfte und spannende Partie in Bad Waldsee mit 3:1 (25:22, 20:25, 25:19, 25:15).

Die beiden Mannschaften sind sich laut Mitteilung aus der Vergangenheit wohl bekannt. Schon mehrfach waren es enge und sehenswerte Spiele. Nachdem die TG im vergangenen Jahr noch mit 3:2 die Oberhand behielt, setzten sich dieses Mal die SVG-Spieler durch.

Beide Mannschaften konnten eine schlagfertige Truppe aufstellen. Anfangs zogen die Gäste schnell davon, ehe sie von Bad Waldsee nach und nach eingeholt wurden. Der SVG behielt jedoch den Vorsprung und gewann den ersten Satz mit 25:22. Im zweiten Durchgang setzte sich die TG durch. Gebrazhofen konnte nicht an die Leistung aus dem ersten Satz anknüpfen, beging zu viele Fehler im Angriff oder fand keinen Weg am Waldseer Block vorbei (20:25). Beide Mannschaften agierten über den gesamten Spielverlauf aus einer soliden Annahme heraus.

Gebrazhofen fand nach dem Satzausgleich wieder besser ins Spiel. Das Angriffsspiel war variabler und konsequenter als zuvor. Dagegen blieb Bad Waldsee nun das eine und andere Mal am Gebrazhofener Block hängen. Die Gäste gingen mit 2:1 in Front (25:19). Im vierten Satz verlor die TG den Faden und lag zwischenzeitlich mit 8:16 zurück. Die Bad Waldseer kämpften sich zwar noch mal ein bisschen heran, Gebrazhofen gewann den Satz aber mit 25:15.

Die Allgäuer Volleyballer sind mit vier Siegen aus vier Spielen Tabellenführer. Durch den unregelmäßigen Spielplan lässt sich allerdings noch nicht absehen, wer der ärgste Verfolger des SVG wird. Sowohl Bad Waldsee als auch der VfB Ulm II haben weniger Spiele.

Der SV Gebrazhofen trat in Bad Waldsee in pinken Trikots und mit Schnurrbart an. Hintergrund ist der Aktionsmonat Movember zur Männergesundheit. Movember ist ein Mischwort aus dem englischen Wort für Moustache, kurz mo, und dem Monat November. Die Trikots wurden von einem ehemaligen Mannschaftsmitglied des SVG organisiert.