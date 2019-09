SV Eglofs trauert zwei verlorenen Punkten hinterher

Im Topspiel der Woche in der Fußball-Kreisliga A III gab es zwischen dem SV Eglofs und dem FC Lindenberg ein Remis.

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen, der FC Lindenberg bekommt dann den Anfangsminuten einen berechtigten Elfmeter zugesprochen und verwandelt diesen dann auch“, so SVE-Trainer Florian Kirchmann. Den Treffer vom Punkt erzielte Halim Rrahimi (9. Minute). Es sei von beiden Mannschaften kein gutes Spiel gewesen, das Spielgeschehen habe hauptsächlich im Mittelfeld stattgefunden. In der zweiten Halbzeit erzielte Eglofs durch Marc Kempter den Ausgleich (51.). „Eigentlich sind es zwei verlorene Punkte für uns, weil wir in der zweiten Halbzeit die klar bessere Mannschaft waren“, so Kirchmann und ergänzt, dass der Lindenberger Torhüter seinem Team durch „mehrere Glanzparaden“ den Punkt gerettet hätte. „Es war in der zweiten Halbzeit ein Spiel auf ein Tor, aber wir haben es einfach nicht geschafft, den Siegtreffer zu erzielen.“

FC Isny – SV Gebrazhofen 0:1 (0:0). - Tore: 0:1 Manuel Klaus (54.). - „Wir hatten in den Anfangsminuten mehrere Großchancen, die aber nicht nutzen konnten. Besonders im letzten Drittel haben wir zu kompliziert gespielt. Nach der Halbzeit bekommen wir einen Freistoß gegen uns den der SVG dann auch per Kopf verwerten konnte. Wir haben unsere PS heute einfach nicht auf dem Platz gebracht“, so Simon Stiller, Trainer des FC Isny zur ersten Saisonniederlage seines Teams.

FC Wangen II – SV Neuravensburg 1:3 (1:1). - Tore: 1:0 Artum Balo (27.), 1:1 Julian Lucas Detzel (45.), 1:2 Levin Leonhardt (50.), 1:3 Alexander Meier (89.); besondere Vorkommnisse: Rote Karte FCW (87.). - Aufgrund von schlecht ausgespielten Kontern konnte der FC Wangen dem SV wenig entgegensetzen. „Die Neuravensburger waren heute viel aktiver und haben mehr als wir versucht. In Halbzeit zwei konnten wir dem SV nichts mehr entgegensetzen. Uns fehlt es derzeit einfach etwas an der Kaderbreite. Die Niederlage geht auf jeden Fall in Ordnung“, sagt Günter Gollinger, Coach der Wangener.

SV Edelweiß Waltershofen – TSV Wohmbrechts 3:0 (1:0). - Tore: 1:0 Maximilian Härtl (45.), 2:0 (68.) + 3:0 (87.) Maximilian Krug; besondere Vorkommnisse: SV verschießt Elfmeter (62.). - Nach einer chancenarmen ersten Halbzeit konnte der SV mit dem Pausenpfiff das erste Tor der Partie erzielen. „In der zweiten Halbzeit waren wir tonangebend und konnten uns mehrere gute Chancen herausspielen. Das Ergebnis geht aus meiner Sicht in Ordnung, da von Wohmbrechts relativ wenig kam“, so Edelweiß Waltershofen-Trainer Bastian Plocher.

SV Deuchelried – TSV Röthenbach 3:3 (2:1). - Tore: 1:0 Michael Burkart (12.), 1:1 Quirin Strahlhuber (36.), 2:1 Michael Burkart (37.), 3:1 Manuel Fleschhut (57./Elfmeter), 3:2 Quirin Strahlhuber (80./Elfmeter), 3:3 Quirin Strahlhuber (90./Elfmeter); besondere Vorkommnisse: Rote Kartemn für den TSV (57. und 78.). - Der bislang unbesiegte SV Deuchelried patzt gegen den Röthenbach. Die Gäste kamen trotz zweifacher Unterzahl nach 1:3-Rückstand noch zum Ausgleichstreffer in letzter Minute. Trotz allem steht der SV nach vier Spielen noch ungeschlagen an der Tabellenspitze.

SC Unterzeil-Reichenhofen – Türk SV Wangen 1:1 (1:1). - Tore: 0:1 Chris Schmähl (9.), 1:1 Ricky Dreher (20.); besondere Vorkommnisse: Gelb-Rote Karten für Türk SV (90.+4) und den SCU (90.+5). - „Die erste Halbzeit war meiner Meinung nach sehr ausgeglichen. Wir hatten mehrere gute Tormöglichkeiten, die aber nicht genutzt werden konnten. Der Unterzeiler Schlussmann zeichnete sich mehrmals durch starke Paraden aus. In der zweiten Halbzeit haben wir das Spielgeschehen dominiert, konnten aber den Siegtreffer nicht erzielen“, sagt der Trainer des Türk SV Wangen Ayo Tarhan. Die Schiedsrichterleistung sei beiderseits nicht unumstritten gewesen. Großen Respekt äußert er vor der Fairness des SCU.

FC Scheidegg – FV Rot-Weiß Weiler II 3:2 (1:1). - Tore: 0:1 Tim Wucherer (32.), 1:1 Phillip Jahn (43.), 2:1 Pascal Fend (49.), 2:2 Raimond Hehle (80.), 3:2 Daniel Lau (90.+2). - Der FC Scheidegg konnte das Kellerduell aufgrund eines Treffers in der Nachspielzeit für sich entscheiden und somit drei wertvolle Punkte im Ligarennen sammeln.