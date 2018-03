SV Arnach kommt in Unterzahl noch zum Ausgleich

Mit Ausnahme des SV Arnach (2:2 in Rohrdorf) haben die Top vier der Fußball-Kreisliga B VI ihre Auswärtsspiele allesamt gewonnen.

Wohmbrechts besiegte Herlazhofen/Friesenhofen nach Pausenrückstand noch mit 3:1, Maierhöfen II behielt beim ASV Wangen mit 3:2 die Oberhand, und Gebrazhofen sicherte sich beim 4:2 bei Weilers zweiter Mannschaft ebenfalls drei Zähler und ist nun Dritter.

TSG Rohrdorf – SV Arnach 2:2 (2:0). – Tore: 1:0 Abbas Abdi (11.), 2:0 Jonathan Endres (19.), 2:1 Stefan Wiedemann (63.), 2:2 Ekrem Dzinic (90.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für den SV Arnach (82.). – Auf dem Isnyer Kunstrasenplatz begann Rohrdorf stark und ging verdient in Führung. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste nach gut einer Stunde gelang es der TSG nicht, ihre Konterchancen gegen die aufgerückten Gäste zu nutzen. So trafen diese nach einem individuellen Fehler in Rohrdorfs Hintermannschaft mit dem Schlusspfiff in Unterzahl noch zum glücklichen Unentschieden.

ASV Wangen – SV Maierhöfen-Grünenbach II 2:3 (1:1). – 0:1 Torschütze nicht gemeldet, 1:1 Matthias Geser, 2:1 Ljutfi Cocaj, 2:2, 2:3 Torschützen nicht gemeldet. - In einer intensiven, von Zweikämpfen geprägten Partie nutzten die Gäste ihre größeren Spielanteile sowie ihre körperliche Überlegenheit aus, drehten den zwischenzeitlichen Rückstand und gewannen am Ende verdient.

SV Aichstetten – SV Haslach 1:2 (1:0). – Tore: 1:0 Michael Herrmann (10.), 1:1, 1:2 Philipp Zimmermann (72., 75.); besonderes Vorkommnis: Sandro Holzenberger (SVA) hält Elfmeter (41.). – Nach der frühen Führung der Gastgeber im Anschluss an einen Eckball neutralisierten sich beide Teams bis zur Pause. In der zweiten Halbzeit versäumte es Aichstetten, das zweite Tor nachzulegen. Haslach setzte alles auf eine Karte und entführte dank eines Doppelschlags von Philipp Zimmermann alle drei Punkte.

TSV Opfenbach – FC Wuchzenhofen 2:4 (0:2). – Tore: 0:1 Lukas Münsch (20.), 0:2 Felix Lingenheil (45.), 0:3 Manuel Walk (48.), 1:3, 2:3 Zoran Faltis (68., 77.), 2:4 Felix Lingenheil (90./Elfmeter). – In der ersten Halbzeit spielte Opfenbach zu vorsichtig und hatte nur wenige Tormöglichkeiten. Nach dem zweiten und dritten Gegentreffer kurz vor und kurz nach der Halbzeitpause zeigte Opfenbach Moral und kam durch zwei Treffer noch einmal heran. Die endgültige Entscheidung erzielten die Gäste dann per Foulelfmeter in der Nachspielzeit.

SGM Herlazhofen/Friesenhofen – TSV Wohmbrechts 1:3 (1:0). – Tore: 1:0 Timo Blum, 1:1, 1:2, 1:3 nicht gemeldet. – Obwohl Wohmbrechts über die gesamte Spieldauer das deutlich überlegene Team war, gingen die Hausherren mit einer Führung in die Pause. Die drei Gästetore in Halbzeit zwei rückten die Kräfteverhältnisse dann wieder zurecht.

Kleinhaslacher SC – SV Waltershofen 0:4 (0:2). – Tore: 0:1 Thomas Elison, 0:2, 0:3 (Elfmeter) Maximilian Krug, 0:4 Thomas Ehrmann. – Bei konsequenter Chancenauswertung hätte der Waltershofener Sieg deutlich höher ausfallen können. Kleinhaslach hatte seine einzige Tormöglichkeit im Spiel durch einen Freistoß.

FV Rot-Weiß Weiler II – SV Gebrazhofen 2:4 (1:3). – Tore: 1:0 Torschütze nicht gemeldet, 1:1 Florian Netzer, 1;2 Timo Riess, 1:3 Eigentor, 1:4 Martin Riedle, 2:4 Torschütze nicht gemeldet; besonderes Vorkommnis: Rote Karte für Weiler beim Stand von 1:3. – Die favorisierten Gäste begannen nervös und gerieten durch einen Abspielfehler früh in Rückstand. Mit dem Ausgleichstreffer nahm Gebrazhofen dann aber das Heft in die Hand und erspielte sich bis zur Pause eine Zwei-Tore-Führung. Nach dem vierten Treffer ließ der SVG nach und Weiler gelang in Unterzahl mit dem zweiten Tor noch die Ergebniskosmetik.