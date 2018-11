SV Aichstetten will Aufholjagd fortsetzen

Am letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga B VI vor der Winterpause will der SV Aichstetten am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den TSV Stiefenhofen den Lauf der vergangenen Wochen nutzen und sich für die 1:3-Hinspielniederlage revanchieren. Doch auch für die Gäste ist ein Sieg Pflicht, um den Rückstand auf Tabellenführer Waltershofen nicht noch größer werden zu lassen.

Aufgrund großer personeller Probleme verlief die Hinrunde des SVA lange Zeit alles andere als von Trainer Markus Berger und seinen Spielern erhofft. „Ich hatte über sechs Wochen oft bloß elf oder zwölf Spieler zur Verfügung und musste auf die AH-Spieler zurückgreifen“, schildert Berger seine Not.

Als der Kader des damaligen Tabellenvorletzten dann erstmals nicht nur quantitativ etwas breiter, sondern auch qualitativ wieder besser aufgestellt war, kehrte der Erfolg zurück. Am zehnten Spieltag trotzte Bergers Team nach zweimaliger Führung dem unangefochtenen Spitzenreiter aus Waltershofen ein 2:2 ab. „Waltershofen war der Knopflöser für uns“, sagt Berger. Eineinhalb Wochen später gelang dann beim am Ende glücklichen, aber nicht unverdienten 3:2-Heimerfolg gegen das nächste Spitzenteam aus Amtzell der langersehnte erste Saisonsieg.

Nach zwei weiteren, spielerisch überzeugenden Erfolgen in Kleinhaslach (3:1) und gegen Immenried (4:1) ist der SV Aichstetten in der Tabelle inzwischen auf den achten Platz geklettert und trotz derzeit acht Punkten Rückstand gewillt, das ursprüngliche Saisonziel, unter die ersten Fünf zu kommen, noch einmal in Angriff zu nehmen. „Die anderen Mannschaften müssen alle nochmal gegen uns spielen. Mit unserem Kader ist mir gegen keine Mannschaft bange“, bringt Berger das wiedererstarkte Aichstettener Selbstvertrauen zum Ausdruck.

Zum Rückrundenauftakt gastiert am Sonntag der Tabellenzweite aus Stiefenhofen am Bahndamm. Das Hinspiel verlor Aichstetten nach zwei frühen Gegentoren mit 1:3. Darüber hinaus verletzten sich zwei wichtige Spieler und zwei weitere SVA-Akteure mussten nach Gelb-Roten Karten vom Platz. Entsprechend ungern erinnert sich Trainer Berger: „An dem Tag sind wir ganz schön abgestraft worden. Diese bittere Auftaktniederlage hat den anschließenden Negativlauf ins Rollen gebracht.“ Ansporn genug für Trainer und Mannschaft, im letzten Spiel des Jahres noch einmal alles in die Waagschale zu werfen, um in der Tabelle womöglich noch einmal einen Platz nach oben zu rücken. Berger jedenfalls ist zuversichtlich: „Die Mannschaft ist gewillt, die Scharte jetzt auszuwetzen.“