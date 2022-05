Süddeutscher Meister im Prellball

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Pause aufgrund der Pandemie fanden am 8. Mai endlich wieder die süddeutschen Prellballmeisterschaften der Jugend in Freiburg im Breisgau statt. Die Mannschaft des Sportvereins Diepoldshofen stand nach drei verdienten Siegen in der Vorrunde im Halbfinale der weiblichen Jugend 11 bis 14 Jahre. In diesem trafen die Schülerinnen auf den TSV Rißtissen und erreichten nach einem deutlichen Sieg mit 47:21 Bällen das Endspiel. Hier konnten sich die drei Mädchen des SVD in einem spannenden Spiel gegen den SV Weiler mit 25:22 Bällen behaupten und den Titel des süddeutschen Meisters wohlverdient mit nach Hause nehmen. Im Juni treten die drei Schülerinnen des Sportvereins Diepoldshofen bei den Deutschen Prellballmeisterschaften der Jugend in Meinerzhagen gegen Mannschaften aus ganz Deutschland an.