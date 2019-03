Studienkreis spendet 2000 Euro an Kinderchancen Allgäu

Der Studienkreis, Niederlassung Leutkirch, macht sich für die Nachhilfe von Kindern aus finanzschwachen Familien stark und hat am Montag an das Projekt „Chancenschenker“ zwei Gutscheine in Höhe von jeweils 1000 Euro gespendet. Das Projekt wurde von der Stiftung Kinderchancen Allgäu ins Leben gerufen.

Dank der Spende dürfen sich zwei Kinder aus der Region über eine professionelle Nachhilfe freuen. Welchen Kindern diese Spende zugute kommt, entscheidet die Stiftung Kinderchancen Allgäu. „Wir sehen uns aus sozialen Gründen heraus, immer wieder verpflichtet in dieser Richtung Unterstützung zu leisten, denn Bildung sollte einkommensunabhängig allen zur Verfügung stehen“, sagt Gebietsleiterin Carolin Faulstich. Das sieht auch Beatrice Fladner so, die seit Anfang des Jahres den Leutkircher Studienkreis leitet: „Ich wünsche mir, dass alle, die zu uns kommen, sich wohlfühlen, gut und gerne lernen, gestärkt und zufrieden wieder nach Hause gehen. Dies soll auch Kindern aus sozialschwächer gestellten Familien zu Teil werden.“ Durch den Förderfonds „Chancenschenker“ erhalten Kinder eine Förderung für individuelle, immaterielle und außerschulische Förderaktivitäten in den Bereichen Musik, Sport und Kultur. Eltern, die sich für eine Unterstützung interessieren oder Anträge stellen möchten, können sich bei Ramona Wiest, Projektleiterin der Stiftung Kinderchancen Allgäu unter der Telefonnummer 07561 / 906613 oder per E-Mail an wiest.r@caritas-bodensee-oberschwaben.de melden.