Stubenflieger und Plastiken geben künstlerisches Antlitz

Zwei groß angelegte Ausstellungsprojekte werden vom 14. Mai bis 02.Oktober unter dem Motto „Kunst in der Stadt“ in Leutkirch präsentiert. Die Ausstellungen werden gemeinsam durch die Stadt Leutkirch und den Galeriekreis über den Sommer hinweg organisiert.

„Beide Ausstellungen, sowohl der ‚Skulpturenweg‘ als auch die ‚Stubenflieger‘, sollen sich gegenseitig ergänzen und einen Besuch in der wunderschönen Altstadt zu einem wahren Kunsterlebnis machen“, betont Karl-Anton Maucher, bei der Stadt Leutkirch für den Bereich Kultur zuständig.

Werke von zehn Bildhauer und Bildhauerinnen aus dem süddeutschen Raum bereichern den Sommer über die Altstadt von Leutkirch. Vom Gänsbühl bis zur Gedächtniskirche erstreckt sich der Skulpturenweg mit 26 Arbeiten. Besucher dürfen die Altstadt auf ganz besondere Weise wahrnehmen. Die Skulpturen treten in vorwiegend abstrakten oder gar freien Darstellungsweisen gegenüber, manchmal in nahezu spielerischer, dann wieder in imposant erscheinender Formgebung.

Zeitgleich findet die Ausstellung „Stubenflieger“ von Nina Joanna Bergold und Claudia Strohm in den Räumen des „Gotischen Hauses“ statt. Ungewöhnlich und faszinierend wirken Nina Joanna Bergolds schwarze Teichfolienschnitte auf den Betrachter. Als raumgreifende Installationen sind sie in die Räume „hineingezeichnet“ und erlebbar gemacht. Claudia Strohms scheinbar naive Schriftpoesie kommentiert das Geschehen immer wieder von Wänden und Nischen aus. Die Künstlerinnen zeigen unter dem Titel „Stubenflieger“ ein faszinierendes Zusammenspiel, wie Folienfiguren, Worte und Wände miteinander in Verbindung treten.