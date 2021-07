Stromverteilerkasten umgefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer ist in der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen mit seinem Fahrzeug gegen einen Stromverteilerkasten in der Nadlerstraße geprallt. Der Verursacher entfernte sich anschließend laut Polizei, ohne den Unfall zu melden. Der Stromverteilerkasten wurde durch den Unfall aus seiner Verankerung gerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 500 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.