Stromausfall zwischen Leutkirch, Kißlegg und Argenbühl

Erneut ist bei Bauarbeiten in der Region der Strom ausgefallen. Am Dienstagvormittag um 8.08 Uhr „biss“ laut Netzte BW ein Bagger bei Tiefbauarbeiten im Westen Leutkirchs in ein 20 000-Volt-Erdkabel der Netze BW, das in Richtung Bad Wurzach führt. Der Kurzschluss sorgte im nahe gelegenen Umspannwerk dafür, dass alle Abgänge des Trafos beschädigt wurden, an dem das Mittelspannungsnetz für das Umland von Leutkirch hängt. Betroffen vom Stromausfall waren Anschlüsse von Aichstetten bis Ratzenried und von Kißlegg bis Kimratshofen (Altusried).

Glücklicherweise habe ein Monteursteam, das sich zu Wartungsarbeiten vor Ort befand, sofort den Schaden bemerkt und ahnte die Ausmaße. In Abstimmung mit der Zentralen Leitstelle in Ravensburg gelang es zunächst, die meisten der abgehenden 20 000-Volt-Leitungen auf den zweiten Trafo im Umspannwerk umzuschalten, von dem aus im Normalfall die Stadt versorgt wird. Nach wenigen Minuten waren fast alle Haushalte und Betriebe damit wieder am Netz. Lediglich einige Anschlüsse an der Leitung Wurzach mussten sich laut Netze BW einige Minuten länger gedulden, weil zur Wiederversorgung zunächst die beschädigte Kabelstrecke freigeschaltet werden musste.

Einmal mehr als hilfreich habe sich ein Sicherheitsprinzip der Netze BW erwiesen, heißt es in der Mitteilung weiter: Demnach stehe beim Ausfall eines Betriebsmittels auf Mittel- oder Hochspannungsebene in der Regel ein zweites bereit, das dessen Funktion zumindest vorübergehend mit übernehmen kann. Um diese Sicherheit bei der Stromversorgung zu erhalten, die laut Netzte BW weltweit nur in wenigen anderen Ländern geboten sei, müssen Reparaturen wie die der beschädigten Abgänge aus dem Trafo in Leutkirch jeweils möglichst schnell durchgeführt werden.